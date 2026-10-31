José Mourinho gibt den Kader von Real Madrid für das Spiel gegen Racing bekannt
Im Rahmen des 11. Spieltags der spanischen La Liga tritt Real Madrid auswärts gegen Racing an. Die Begegnung beginnt am 1. November um 20:15 Uhr Taschkenter Zeit und wird angepfiffen. Vor diesem für das Titelrennen der Madrilenen wichtigen Spiel hat Cheftrainer José Mourinho den erweiterten Kader für die Partie offiziell bekannt gegeben.
Der Hauptfokus der Fans liegt darauf, dass zwei Leistungsträger der Mannschaft den „Königlichen“ im kommenden Spiel nicht helfen können. Der brasilianische Flügelspieler Vinícius Júnior verpasst das Spiel aufgrund einer Sperre, während der defensive Mittelfeldspieler Federico Valverde ebenfalls nicht im endgültigen Aufgebot steht.
Der offizielle Kader von Real Madrid
Folgende Spieler stehen José Mourinho für das Auswärtsspiel zur Verfügung:
Torhüter: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Mestre;
Abwehr: Éder Militão, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries;
Mittelfeld: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Tiago Pitarch;
Sturm: Endrick, Kylian Mbappé, Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.
Tabellensituation und Druck
Der Wettbewerb an der Tabellenspitze ist intensiver denn je:
3. Platz: Real Madrid liegt derzeit hinter Spitzenreiter Atlético und dem FC Barcelona auf dem 3. Platz;
Kein Raum für Punktverluste: Um den Rückstand auf die Tabellenführer zu verkürzen und im Rennen zu bleiben, ist ein Sieg im Auswärtsspiel gegen Racing für Mourinhos Team eine Pflichtaufgabe.
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