Mourinho enthüllt spezielle Anweisungen für Valverde und den Play-off-Plan

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Mourinho enthüllt spezielle Anweisungen für Valverde und den Play-off-Plan

Nach dem dramatischen 3:2-Sieg von Real Madrid gegen AEK Athen im 4. Spieltag der UEFA Champions League in Griechenland nahm Trainer José Mourinho an der Pressekonferenz teil. Nach dem hart erkämpften Sieg durch das Tor von Federico Valverde in der 92. Minute erläuterte der Experte ausführlich seine taktischen Entscheidungen, das eingegangene Risiko und die starke Leistung des Gegners.

Mourinho verbarg nicht seinen Stolz darauf, dass sein Team bis zur letzten Sekunde nicht aufgab und alles für den Sieg investierte.

„Ein Unentschieden hat uns nicht gereicht“: Das Hauptziel für die Play-offs

Der portugiesische Trainer enthüllte die kritischen Entscheidungen am Ende des Spiels und die strategische Hauptaufgabe:

  • Risiko und Siegermentalität: „Beim Stand von 2:2 haben wir uns keineswegs mit einem Unentschieden zufriedengegeben. Wir haben nach vorne gespielt, sind Risiken eingegangen und haben am Ende die so wichtigen 3 Punkte geholt. Ich bin sehr zufrieden damit, dass meine Mannschaft bis zur letzten Sekunde gekämpft hat“, sagte Mourinho.

  • Das Hauptziel – Direkte Qualifikation: Der Trainer definierte das Ziel im neuen Format der UEFA Champions League klar: Das Team strebt an, ohne zusätzliche Play-in-Spiele unter die besten 8 der Gesamttabelle zu kommen und sich direkt für die K.o.-Phase zu qualifizieren.

Valverdes Heldentat und der Grund für die Auswechslung von Vinícius

Mourinho kommentierte auch die wichtigen taktischen Änderungen während der Partie:

  • Spezielle Aufgabe für Valverde: „Als ich Federico einwechselte, habe ich ihm geraten, mehr in die freien Räume zu stoßen, das Tempo zu erhöhen und die Offensive zu verstärken. Er hat das hervorragend umgesetzt und das Siegtor erzielt.“

  • Warum wurde Vinícius ausgewechselt? Bezüglich der Auswechslung des brasilianischen Stars erklärte der Trainer, dass es eine taktische Entscheidung war: „Vinícius hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Der einzige Grund für seine Auswechslung war, am Ende des Spiels frischen Wind und neue Energie auf die linke Seite zu bringen.“

„AEK hat fantastisch gespielt“: Hohes Lob für den Gegner

Der Trainer von Real Madrid zollte dem Kampfgeist der unterlegenen Heimmannschaft besonderen Respekt:

  • „Der Gegner hat uns von der ersten Minute an unter enormen Druck gesetzt, war in allen Zweikämpfen überlegen und hat nur für den Sieg gekämpft. Sie haben wirklich ein fantastisches Spiel gezeigt“, zollte der Trainer dem griechischen Klub Respekt.

Nach diesem dramatischen Erfolg in Athen hat Real Madrid sein Punktekonto auf 12 erhöht und den 2. Platz in der Gesamttabelle gefestigt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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