Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov besiegt israelischen Gegner und gewinnt Bronze

Der erste Tag des prestigeträchtigen Judo-Turniers „Grand Slam“ (Abu Dhabi Grand Slam), das in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten begann, verlief erfolgreich für die usbekische Nationalmannschaft.

In der leichtesten Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm vertrat unser talentierter Judoka Kamoliddin Baxtiyorov das Land und stieg auf das Podium. In einem hart umkämpften Duell um den dritten Platz errang unser Athlet einen überzeugenden Sieg gegen den Israeli Izhak Ashpiz und sicherte der usbekischen Delegation die erste Bronzemedaille des Wettbewerbs.

In Abu Dhabi das usbekische Team setzt seinen Weg fort

Bei diesem wichtigen Ranglistenturnier im Kalender der International Judo Federation (IJF) tritt die usbekische Nationalmannschaft mit folgendem starken Aufgebot bei den Männern und Frauen an:

Herren-Team:

-60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (Bronzemedaillengewinner)

-66 kg: Dilshodbek Hamroyev

-73 kg: Zamohshari Bekmurodov

-90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

-100 kg: To‘lqinbek Turdiyev

Damen-Team:

-48 kg: Ulbo‘sin Hakimova

-52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

-70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

-78 kg: Barchinoy Qodirova

+78 kg: Irisxon Qurbonboyeva

Weitere spannende Kämpfe stehen bevor

Es wird erwartet, dass die Kämpfe unserer Stars, die an den kommenden Tagen auf die Tatami treten, insbesondere die Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova sowie unsere Schwergewichtler, die Position unseres Teams in der Gesamtwertung weiter verbessern werden.

Diese Medaille von Kamoliddin Baxtiyorov am ersten Tag dient als Quelle für mentale Stärke und Zuversicht für das gesamte Team.