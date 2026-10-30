Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov besiegt israelischen Gegner und gewinnt Bronze

·1·Sport
Grand Slam: Kamoliddin Baxtiyorov besiegt israelischen Gegner und gewinnt Bronze

Der erste Tag des prestigeträchtigen Judo-Turniers „Grand Slam“ (Abu Dhabi Grand Slam), das in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten begann, verlief erfolgreich für die usbekische Nationalmannschaft.

In der leichtesten Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm vertrat unser talentierter Judoka Kamoliddin Baxtiyorov das Land und stieg auf das Podium. In einem hart umkämpften Duell um den dritten Platz errang unser Athlet einen überzeugenden Sieg gegen den Israeli Izhak Ashpiz und sicherte der usbekischen Delegation die erste Bronzemedaille des Wettbewerbs.

In Abu Dhabi das usbekische Team setzt seinen Weg fort

Bei diesem wichtigen Ranglistenturnier im Kalender der International Judo Federation (IJF) tritt die usbekische Nationalmannschaft mit folgendem starken Aufgebot bei den Männern und Frauen an:

Herren-Team:

  • -60 kg: Kamoliddin Baxtiyorov (Bronzemedaillengewinner)

  • -66 kg: Dilshodbek Hamroyev

  • -73 kg: Zamohshari Bekmurodov

  • -90 kg: Shahzodxo‘ja Sharipov, Umar Bozorov

  • -100 kg: To‘lqinbek Turdiyev

Damen-Team:

  • -48 kg: Ulbo‘sin Hakimova

  • -52 kg: Sita Qadamboyeva, Diyora Keldiyorova

  • -70 kg: Xurshida Razzoqberdiyeva, Shirinjon Yo‘ldosheva

  • -78 kg: Barchinoy Qodirova

  • +78 kg: Irisxon Qurbonboyeva

Weitere spannende Kämpfe stehen bevor

Es wird erwartet, dass die Kämpfe unserer Stars, die an den kommenden Tagen auf die Tatami treten, insbesondere die Olympiasiegerin Diyora Keldiyorova sowie unsere Schwergewichtler, die Position unseres Teams in der Gesamtwertung weiter verbessern werden.

Diese Medaille von Kamoliddin Baxtiyorov am ersten Tag dient als Quelle für mentale Stärke und Zuversicht für das gesamte Team.

Kamoliddin BaxtiyorovAbu Dhabi Grand SlamJudoDiyora KeldiyorovaUsbekistan
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 2026Usbekisches Judo-Nationalteam gewinnt 6 Medaillen beim Aktau Asian Open 202618 Oktober 18:23«Ich bin jetzt eine neue Diyora»: Keldiyorovas erstes Interview nach der Rückkehr in den Spitzensport«Ich bin jetzt eine neue Diyora»: Keldiyorovas erstes Interview nach der Rückkehr in den Spitzensport19 Oktober 22:15„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so berühmt bin“: Diyora Keldiyorova teilt ihre Eindrücke„Ich hätte nicht gedacht, dass ich so berühmt bin“: Diyora Keldiyorova teilt ihre Eindrücke18 Oktober 12:36Diyora Keldiyorova enthüllt nach ihrem Triumph in Aktau ihre nächsten großen PläneDiyora Keldiyorova enthüllt nach ihrem Triumph in Aktau ihre nächsten großen Pläne18 Oktober 07:16Wie hat Diyora Keldiyorova die Goldmedaille beim Turnier in Aktau gewonnen? (Video)Wie hat Diyora Keldiyorova die Goldmedaille beim Turnier in Aktau gewonnen? (Video)17 Oktober 22:12Nationales Olympisches Komitee reagiert auf Diyora Keldiyorovas Sieg in AqtauNationales Olympisches Komitee reagiert auf Diyora Keldiyorovas Sieg in Aqtau17 Oktober 21:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester