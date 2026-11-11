Aufregung um einen Scherz: Was steckt hinter Trumps Aussage über Dana White?

US-Präsident Donald Trump hat Berichte klargestellt, wonach er dem UFC-Chef Dana White den Posten des Pressesprechers des Weißen Hauses angeboten habe. Seinen Worten zufolge war dies lediglich ein Scherz, der an einem besonders anstrengenden Tag im Umgang mit der Presse fiel, doch die Medien nahmen die Aussage ernst.

Interaktion mit Journalisten und ein unerwarteter Scherz

Donald Trump betonte, dass ihm an einem für die Pressearbeit sehr schwierigen Tag der Name seines bekannten Freundes Dana White in den Sinn kam. Daraufhin machte er vor einer Gruppe von Journalisten eine unerwartete Bemerkung:

«Wissen Sie, ich glaube, ich werde Dana White zu meinem neuen Pressesprecher ernennen», — sagte Trump.

Laut dem Präsidenten war dieser Satz nur als kleiner Spaß und Auflockerung gedacht, doch die Medienvertreter nahmen ihn völlig ernst und machten daraus eine Schlagzeile. In der Folge kam es zu einer Flut von Anrufen bei allen Beteiligten.