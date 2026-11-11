Aufregung um einen Scherz: Was steckt hinter Trumps Aussage über Dana White?
US-Präsident Donald Trump hat Berichte klargestellt, wonach er dem UFC-Chef Dana White den Posten des Pressesprechers des Weißen Hauses angeboten habe. Seinen Worten zufolge war dies lediglich ein Scherz, der an einem besonders anstrengenden Tag im Umgang mit der Presse fiel, doch die Medien nahmen die Aussage ernst.
Interaktion mit Journalisten und ein unerwarteter Scherz
Donald Trump betonte, dass ihm an einem für die Pressearbeit sehr schwierigen Tag der Name seines bekannten Freundes Dana White in den Sinn kam. Daraufhin machte er vor einer Gruppe von Journalisten eine unerwartete Bemerkung:
«Wissen Sie, ich glaube, ich werde Dana White zu meinem neuen Pressesprecher ernennen», — sagte Trump.
Laut dem Präsidenten war dieser Satz nur als kleiner Spaß und Auflockerung gedacht, doch die Medienvertreter nahmen ihn völlig ernst und machten daraus eine Schlagzeile. In der Folge kam es zu einer Flut von Anrufen bei allen Beteiligten.
Eckdaten und Details
Wichtige Informationen und Kennzahlen
Hauptpersonen
Donald Trump (US-Präsident) und Dana White (UFC-Präsident)
Diskutierte Position
Pressesprecher des Weißen Hauses
Ursprung der Aussage
Ein Scherz an einem anstrengenden Tag im Umgang mit der Presse
Reaktion der Medien
Journalisten nahmen den Scherz ernst und diskutierten ihn ausführlich
Trumps abschließende Meinung
«Wir dachten, wir könnten ein wenig Spaß haben, und haben Dana hierher eingeladen. Er wäre ein großartiger Pressesprecher gewesen»
«Wir dachten, wir könnten ein wenig Spaß haben, und haben Dana hierher eingeladen. Er wäre ein großartiger Pressesprecher gewesen», — fügte das US-Staatsoberhaupt hinzu.
Dana White und das Umfeld des Weißen Hauses
Es ist bekannt, dass Donald Trump und Dana White seit vielen Jahren eng befreundet sind. Sie treten oft gemeinsam bei UFC-Turnieren auf und unterstützen sich gegenseitig öffentlich. Obwohl die Frage des Pressesprechers als Scherz begann, wurde die Vorstellung einer so schillernden Persönlichkeit im Team des Weißen Hauses von Fans und Experten mit großem Interesse diskutiert.
Was glauben Sie: Welchen Stil hätte Dana White im Umgang mit Journalisten gewählt, wenn er tatsächlich Pressesprecher des Weißen Hauses geworden wäre? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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