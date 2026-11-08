Trumps überraschendes Angebot: Dana White für das Amt des Pressesprechers des Weißen Hauses nominiert

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Trumps überraschendes Angebot: Dana White für das Amt des Pressesprechers des Weißen Hauses nominiert

Auf der politischen Bühne der USA und in der Welt des Sports hat sich ein unerwartetes Ereignis ereignet. US-Präsident Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform „Truth Social“ UFC-Präsident Dana White den Posten des Pressesprechers des Weißen Hauses angeboten.

Doch laut führenden ausländischen Medien, darunter CNN hat der Chef der Promotion dieses hochrangige politische Amt offiziell abgelehnt.

Trumps ungewöhnliche Erklärung und der Hinweis auf Khabib und Islam

Der Chef des Weißen Hauses erklärte, er wolle seinen engen Freund Dana White unbedingt an der Spitze des Pressedienstes des Landes sehen:

  • „Ein wahrer Kämpfer“: Trump beschrieb White als „großartigen Kämpfer und Organisator“ und betonte, dass man im Umgang mit den Medien genau eine solche entschlossene Person brauche;

  • Scherz über die Einbindung von UFC-Stars: Der US-Präsident schlug White sogar vor, ehemalige und amtierende UFC-Champions wie Khabib Nurmagomedov und Islam Makhachev als „Assistenten“ ins Weiße Haus zu holen;

  • 25 Jahre Freundschaft: Trump und Dana White sind seit über 25 Jahren eng befreundet, und es ist nicht das erste Mal, dass das Staatsoberhaupt Sportstars in die Regierung beruft.

Trumps überraschendes Angebot: Dana White für das Amt des Pressesprechers des Weißen Hauses nominiert

Dana Whites Reaktion und der Grund für die Absage

Das Angebot sorgte sofort für großes Aufsehen in den sozialen Netzwerken:

  • Foto „Auf zu einem neuen Kapitel“: Zunächst postete White ein humorvolles Foto auf seinem Social-Media-Account, das ihn hinter dem Podium des Weißen Hauses zeigt, mit der Bildunterschrift „Auf zu einem neuen Kapitel“;

  • Keine politischen Ambitionen: Doch bald wurde klar, dass seine Tätigkeit als Promoter für ihn an erster Stelle steht. Aufgrund seiner Pläne bei der UFC, seiner Arbeitsbelastung und mangelnder Ambitionen für ein politisches Amt lehnte White das Angebot ab.

Warum war der Posten vakant?

Die Veränderungen an der Spitze des Pressedienstes des Weißen Hauses sind auf eine unerwartete Vakanz zurückzuführen:

  • Die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, war nur fünf Tage nach Amtsantritt überraschend zurückgetreten, wodurch dieser verantwortungsvolle Posten unbesetzt blieb.

Donald TrumpDana WhiteUFCWeißes HausPolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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