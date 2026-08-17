Die Elf des 17. Spieltags in der usbekischen Meisterschaft steht fest

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Die Elf des 17. Spieltags in der usbekischen Meisterschaft steht fest

Der 17. Spieltag der usbekischen nationalen Meisterschaft, der Super League, ist beendet. Nach einer Runde mit intensiven und hart umkämpften Spielen wurde die von Experten und Analysten zusammengestellte Elf des Spieltags bestätigt.

Besonders auffällig ist die große Zahl an Spielern von Bukhoro und Farg‘onas Neftchi in der Elf des Spieltags.

Die Elf des 17. Spieltags:

Torwart:

  • Umid Hamroyev (Bukhoro) — hielt seinen Kasten sauber und half seiner Mannschaft mit mehreren wichtigen Paraden.

Verteidiger:

  • Farrux Sayfiyev (Neftchi)

  • Ibrohimhalil Yo‘ldoshev (Neftchi)

  • Zayid Tahsin (Paxtakor)

Mittelfeldspieler:

  • Vladimir Rodich (Bukhoro)

  • Diyor Ortiqboyev (Xorazm)

  • Dmitriy Pletnyov (Bunyodkor)

  • Sharof Muhiddinov (Nasaf)

  • Alisher Odilov (Neftchi)

Stürmer:

  • Lyupche Doriyev (So‘g‘diyona)

  • Sherzod Esanov (Bukhoro)

Die wichtigsten Erkenntnisse des Spieltags

Bukhoro stellt gleich drei Spieler — Hamroyev, Rodich und Esanov — in der Elf des Spieltags. Neftchi ist ebenfalls mit drei Akteuren vertreten: Sayfiyev, Yo‘ldoshev und Odilov. Auch die Leistungsträger von Paxtakor, Nasaf, So‘g‘diyona, Bunyodkor und Xorazm sicherten sich verdient einen Platz unter den besten Spielern der Runde.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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