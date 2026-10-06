Sensation in China: Hanonovs Tor beschert Tadschikistan den Sieg

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Sensation in China: Hanonovs Tor beschert Tadschikistan den Sieg

Im Rahmen der internationalen Freundschaftsspiele an den FIFA-Tagen Zentralasien Teams stellen sich wichtigen Prüfungen. Die tadschikische Nationalmannschaft unter der Leitung des nordmazedonischen Spezialisten Igor Angelovski trat auswärts gegen die chinesische Nationalmannschaft an und feierte einen unerwarteten und souveränen Sieg (1:0).

Das einzige Tor, das über den Ausgang der Begegnung entschied, fiel zu Beginn der zweiten Halbzeit, in der 53. Minute, durch einen der führenden Verteidiger des Nationalteams, Vahdat Hanonov erzielt.

Serie von Misserfolgen beendet

Dieser Sieg war für das tadschikische Team und seinen neuen Cheftrainer psychologisch von großer Bedeutung:

  • Frühere Rückschläge: Das Team hatte zuvor im Rahmen der FIFA-Tage Freundschaftsspiele gegen Aserbaidschan und Palästina bestritten und beide verloren;

  • Revanche und Selbstvertrauen: Dieser auf chinesischem Boden errungene Sieg gab dem Trainerstab und den Spielern nach den aufeinanderfolgenden Niederlagen das Vertrauen in die eigene Stärke zurück und beendete die Welle der Kritik.

Spielprotokoll und Aufstellungen:

  • Internationales Freundschaftsspiel

  • China — Tadschikistan 0:1

  • Tor: Vahdat Hanonov (53).

Aufstellung der tadschikischen Nationalmannschaft: Rustam Yatimov, Vahdat Hanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Juraboev (Alisher Shukurov, 85), Shervoni Mabatshoev (Nozim Bobojonov, 85), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85), Parvizjon Umarboev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67), Sheriddin Boboev (Azizbek Hayitov, 80).

Taktische Disziplin und stabile Defensive

Während des Spiels konzentrierte sich die tadschikische Nationalmannschaft hauptsächlich auf eine stabile Abwehr und schnelle Konterangriffe:

  • Weiße Weste: Torhüter Rustam Yatimov und die Abwehrreihe wehrten die gefährlichen Angriffe der Gastgeber souverän ab und schafften es, den Spielstand bis zum Abpfiff zu halten;

  • Effekt der Einwechslungen: Angelovski brachte in der zweiten Halbzeit Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov und in den letzten Minuten Shukurov, Bobojonov sowie Irgashev, um das Pressing und den physischen Druck im Mittelfeld aufrechtzuerhalten.

Dieser Auswärtssieg gegen einen der starken Gegner des Kontinents wird zweifellos einen positiven Impuls für das internationale Ranking und das Ansehen des tadschikischen Teams vor den kommenden offiziellen Qualifikationsspielen geben.

Tadschikische NationalmannschaftIgor AngelovskiChina — Tadschikistan FußballVahdat HanonovInternationales Freundschaftsspiel
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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