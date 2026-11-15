Was sagte Zinédine Zidane nach der Niederlage gegen Italien? Ein wichtiges Spiel steht bevor

Der Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, Zinédine Zidane, äußerte sich vor dem entscheidenden Spiel des 6. Spieltags der UEFA Nations League gegen die Türkei. Der Trainer betonte nachdrücklich, dass die Mannschaft nach der 1:3-Niederlage gegen Italien nicht in Panik geraten dürfe. RMC Sport berichtete über die Worte des Trainers.

Die Niederlage gegen Italien und Zidanes Gelassenheit

Zidane ist der Meinung, dass es für die jungen Spieler im Team natürlich ist, solche schwierigen Phasen zu durchlaufen, und dass man daraus keine Tragödie machen sollte.

„Ich denke, diese Spieler sind es gewohnt, an solchen Partien teilzunehmen. Meine Botschaft an sie ist immer dieselbe: Egal was passiert – ob in guten oder weniger guten Situationen – man muss eine positive Einstellung bewahren. Ich gerate nicht in Panik und habe das auch nicht vor.“, sagte der Trainer.

Er fügte hinzu, dass es wichtig sei, nur drei Tage nach dem Spiel gegen Italien wieder auf dem Platz zu stehen, da dies eine großartige Gelegenheit sei, das Blatt zu wenden.

Das Spiel und die Situation in der Gruppe Details und Statistiken Mannschaften Frankreich gegen Türkei (Nations League, 6. Spieltag) Frankreichs Platzierung Zweiter Platz in der Gruppe Bedingung für den Einzug ins Viertelfinale Ein Unentschieden gegen die Türkei reicht aus Mbappés Zustand Der Kapitän ist zurück und trainiert wie gewohnt

Kylian Mbappés Rückkehr und das Spiel gegen die Türkei

Auf der Pressekonferenz ging Zidane auch auf den Zustand von Mannschaftskapitän Kylian Mbappé ein. Der Trainer zeigte sich erfreut über dessen Rückkehr in den Kader: „Ich freue mich, Kylian Mbappé, unseren Kapitän, wiederzusehen. Er trainiert ganz normal, alles ist in Ordnung.“.

Zur Erinnerung: Die französische Nationalmannschaft liegt derzeit auf dem zweiten Platz der Gruppe. Um sich das Ticket für das Viertelfinale des Wettbewerbs zu sichern, reicht es für die Franzosen aus, gegen die Türkei nicht zu verlieren. Das Spiel beginnt heute, am 15. November, um 00:45 Uhr Taschkenter Zeit.

Glauben Sie, dass die französische Nationalmannschaft unter der Leitung von Zinédine Zidane im Spiel gegen die Türkei ein positives Ergebnis erzielen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!