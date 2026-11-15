Der französische Klub Lens zieht mit einem weiteren talentierten Verteidiger erneut die Aufmerksamkeit europäischer Spitzenvereine auf sich. TEAMtalk berichtet, dass der Lens-Verteidiger Ismaelo Ganiu in den Fokus der Scouts von Manchester City gerückt ist.

Große Konkurrenz um den jungen Verteidiger

Dem Bericht zufolge beobachtet Manchester City die Entwicklung des 21-Jährigen genau. Doch der Kampf um Ganiu beschränkt sich nicht nur auf die 'Citizens'. Aktuell zeigen auch andere renommierte englische Vereine — Chelsea, Tottenham und Newcastle ernsthaftes Interesse.

In dieser Saison hat der junge Verteidiger wettbewerbsübergreifend acht Spiele absolviert und dabei ein Tor erzielt. Sein aktueller Vertrag bei Lens läuft bis 2030, und Transfermarkt Experten schätzen seinen Marktwert auf etwa 30 Millionen Euro.

Transferdetails Daten und Statistiken Spieler Ismaelo Ganiu (21, Verteidiger bei Lens) Interessierte Vereine Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle Vertragslaufzeit Bis 2030 Marktwert Ca. 30 Millionen Euro

Abdukodir Khusanov auf den Spuren von

Für usbekische Fußballfans ist Lens längst ein besonderer Verein geworden. Zur Erinnerung: Unser Landsmann, der als zuverlässiger und vielseitiger Verteidiger geschätzt wird, Abdukodir Khusanov wurde ebenfalls vom französischen Klub Lens verpflichtet. Daher sorgt das erneute Interesse der englischen Giganten an einem Verteidiger des französischen Vereins für großes Aufsehen in der Fußballwelt.

Glauben Sie, dass Ismaelo Ganiu in der Premier League genauso erfolgreich sein kann wie Abdukodir Khusanov? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!