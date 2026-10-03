Der Weg des 22-jährigen Verteidigers Abduqodir Husanov, der heute nicht nur im Fokus des usbekischen, sondern des gesamten Weltfußballs steht, ist reich an erstaunlichen Ereignissen. Vom unterschätzten Talent bei Bunyodkor bis hin zu großen Erfolgen bei einem Giganten der Premier League – hier sind die wichtigsten Kapitel von Husanovs Karriere.

Von Bunyodkor nach Europa: Die Entscheidung, die alles veränderte

Erste Schritte: Abduqodir absolvierte von 2011 bis 2021 die Akademie von Bunyodkor in Taschkent. Er wurde von Sergey Chigodayev, Akmal Risqullayev, Alisher Ibrohimov und seinem eigenen Vater trainiert.

Unterschätztes Talent: Leider wurde sein Potenzial bei Bunyodkor nicht ausreichend gewürdigt. Infolgedessen beschloss der junge Verteidiger, seine Karriere im Ausland zu beginnen.

Das Sprungbrett Belarus: Anfang 2022 wechselte er zu Energetik-BGU (heute SKA-1938). Der Verein gewann die Silbermedaille in der Meisterschaft, und Husanov schaffte es in die Mannschaft der Saison, was ihn in den Fokus europäischer Scouts rückte.

Frankreich und Champions League: Im Sommer 2023 kaufte ihn der französische Verein RC Lens für nur 100.000 Euro. Im Herbst glänzte Husanov in der Champions League und bewies, dass er für Fußball auf höchstem Niveau bereit ist.

50-Millionen-Euro-Transfer und Erfolg bei City

Im Januar 2025 zahlte der englische Superclub Manchester City40 Millionen Euro (mit Boni 50 Millionen Euro) an Lens für den usbekischen Verteidiger. Bisher hat Husanov 53 Spiele für die „Citizens“ bestritten, dabei 1 Tor erzielt und den

FA Cup (2026) sowie den League Cup (2026) gewonnen. Statistiken auf Vereinsebene (Transfermarkt):

Energetik-BGU (2022–2023): 37 Spiele, 4 Tore

RC Lens (2023–2025): 31 Spiele, 0 Tore

Manchester City (seit 2025): 53 Spiele, 1 Tor

Gehaltsunterschiede: Von 200 Dollar pro Monat bis 5,2 Millionen Pfund pro Jahr!Nach seiner erfolgreichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft verlängerte Manchester City den Vertrag mit dem Spieler bis2031.

Dies steigerte Husanovs Einkommen drastisch:

Belarus:Das offizielle Gehalt überstieg nicht200 Dollar pro Monat; RC Lens (Frankreich): Vor Steuern 140.000 Euro pro Jahr;

Manchester City (erster Vertrag): 2,6–3 Millionen Pfund pro Jahr; Neuer Vertrag (aktuell): 5,2 Millionen Pfund pro Jahr ohne Boni (das Gehalt hat sich fast verdoppelt).

Geschwindigkeitsrekord und Erfolge in der Nationalmannschaft Husanov hat insgesamt 26 Spiele für alle Jugendnationalmannschaften (von U-17 bis U-23 und bei den Olympischen Spielen in Paris) bestritten. Für die A-Nationalmannschaft absolvierte er bereits 32 Spiele. Bei der historischen Weltmeisterschaft 2026 vertrat er unser Land und erreichte eine der höchsten Geschwindigkeiten des Turniers — 36,5 km/h.

Die WM-Teilnahme brachte ihm die höchste staatliche Auszeichnung ein — den Titel „Stolz Usbekistans“.

Wichtigste Erfolge: 2023 — Asienmeister (Usbekistan U-20) 2024 — Finalist des U-23 Asien-Pokals 2024 — Spieler des Jahres beim RC Lens (Fan-Wahl)

2026 — Gewinner des FA Cup und League Cup (Manchester City)

Ehrentitel „Stolz Usbekistans“

U 2026 yilgi tarixiy Jahon chempionatida yurtimiz sharafini himoya qilib, turnirdagi eng yuqori tezliklardan biri — 36,5 km/soatni qayd etdi. Mundial yo‘llanmasi unga davlatimizning yuksak mukofoti — «O‘zbekiston iftixori» unvonini keltirdi.

Qo‘lga kiritilgan asosiy yutuqlari: