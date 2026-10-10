Lens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz Unterzahl

·50·Sport
Lens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz Unterzahl

Das Duell im Rahmen des 6. Spieltags der französischen Ligue 1 im Stade Bollaert-Delelis in Lens entwickelte sich zu einem echten Fußball-Drama. Der heimische RC Lens empfing mit Olympique Lyon einen der Tabellenführer und lieferte sich ein intensives und nervenaufreibendes Match, das mit einem 2:1-Sieg endete.

Die Begegnung begann mit einer völligen Dominanz der Gastgeber und endete mit einer heldenhaften Defensivleistung des Teams, das die Schlussphase in Unterzahl bestreiten musste.

Von Sotocas Treffer bis zum Platzverweis für Haïdara: Der Spielverlauf

Die wichtigsten Ereignisse und unerwarteten Wendungen des Spiels entwickelten sich wie folgt:

  • Führungstreffer (36. Minute): Der Offensivdruck der Gastgeber zahlte sich aus – Florian Sotoca nutzte eine günstige Gelegenheit im Strafraum des Gegners und brachte Lens in Führung;

  • Zweites Tor (76. Minute): In einem Moment, in dem das Schicksal des Spiels bereits entschieden schien, erhöhte Massadio Haïdara mit einem präzisen Schuss auf 2:0;

  • 8 Minuten Heldentum und Platzverweis (84. Minute): Nur acht Minuten nach seinem Treffer sah Haïdara wegen eines groben Foulspiels die direkte Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen;

  • Spannung kehrt zurück (85. Minute): Das nun in Überzahl spielende Olympique Lyon verkürzte nur eine Minute später durch ein Tor von Ghislain Konan auf 2:1. Doch in der verbleibenden Zeit verteidigte Lens souverän und sicherte sich die drei Punkte.

Tabellensituation und Ausblick

Dieses Ergebnis hatte folgende Auswirkungen auf die Platzierung der Teams in der Meisterschaft:

  • Lyon bleibt auf dem 2. Platz: Trotz der Niederlage behält Lyon nach 6 Spieltagen mit 11 Punkten den zweiten Tabellenplatz;

  • Lens in den Top 7: Dank des wichtigen Sieges konnte Lens die eigene Punktezahl auf 7 Zähler erhöhen und kletterte auf den 7. Tabellenplatz;

  • Nächster Spieltag: Nach der Länderspielpause tritt Lens am 17. Oktober auswärts bei Troyes an. Lyon empfängt am 18. Oktober OGC Nizza im eigenen Stadion.

Spielbericht

Französische Meisterschaft (Ligue 1). 6. Spieltag

RC Lens — Olympique Lyon 2:1

Tore: Florian Sotoca (36.), Massadio Haïdara (76.) — Ghislain Konan (85.).

Platzverweis: Massadio Haïdara (84., RC Lens).

Die Entschlossenheit, die Lens in Unterzahl zeigte, hat einmal mehr bewiesen, dass sie in dieser Saison für jeden namhaften Gegner ein ernsthaftes Problem darstellen werden.

Ligue 1RC LensOlympique LyonFrankreichFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

PSG gastiert auswärts bei AngersPSG gastiert auswärts bei Angers25 April 05:13Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)Lens auswärts geschlagen, Brest rettet Unentschieden in der 95. Minute (Alle Ergebnisse)30 August 07:24Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?25 Juli 09:18Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?Wer trifft in der neuen Europa-League-Phase aufeinander?28 August 18:36Pierre Sage feiert einen gnadenlosen Sieg gegen LyonPierre Sage feiert einen gnadenlosen Sieg gegen Lyon18 Mai 18:28PSG besiegt: Ligue 1 Saison endet dramatisch (Video)PSG besiegt: Ligue 1 Saison endet dramatisch (Video)18 Mai 12:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?