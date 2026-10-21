Club Brugge KV – RC Lens: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Champions League zwischen Club Brugge KV und RC Lens beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Club Brugge KV: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (Kapitän), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Vermant R., 7. Tzolis C.

Ersatzbank Club Brugge KV: 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Lee Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Wasinski A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.

Cheftrainer Club Brugge KV: Leko I.

Startelf RC Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (Kapitän), 23. Abdelhamid S., 27. Cuisance M., 21. Haïdara A., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.

Ersatzbank RC Lens: 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan S., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui J., 20. Todibo J.

Cheftrainer RC Lens: Cahuzac Y.