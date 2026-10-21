Club Brugge KV – RC Lens: Aufstellungen und Liveticker

·5·Sport
Club Brugge KV – RC Lens: Aufstellungen und Liveticker

Das Spiel der Champions League zwischen Club Brugge KV und RC Lens beginnt am 22. Oktober um 00:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.

Startelf Club Brugge KV: 1. Sommer Y., 64. Sabbe K., 58. Spileers J., 44. Mechele B., 65. Seys J., 8. Potts F., 20. Vanaken H. (Kapitän), 9. Forbes K., 80. Lemaréchal F., 11. Vermant R., 7. Tzolis C.

Ersatzbank Club Brugge KV: 32. Dams M., 67. Diakhon M., 29. Jackers N., 85. Koren T. N., 3. Lee Han-beom, 39. Robberechts M., 41. Siquet H., 16. Sawa K., 81. Vanden Driessche A., 77. Wasinski A., 17. Vermant R., 10. Vetlesen H.

Cheftrainer Club Brugge KV: Leko I.

Startelf RC Lens: 40. Risser R., 2. Aguilar R., 6. Baydu S., 14. Udol M. (Kapitän), 23. Abdelhamid S., 27. Cuisance M., 21. Haïdara A., 22. Skoras M., 9. Hazard T., 28. Kadile J., 29. Ivanovic F.

Ersatzbank RC Lens: 32. Antonio K., 5. Bulatovic A., 4. Celik N., 11. Edouard O., 16. Gorgelin M., 1. Gurtner R., 31. Sagnan S., 38. Soares M., 7. Sotoca F., 10. Thauvin F., 8. Titraoui J., 20. Todibo J.

Cheftrainer RC Lens: Cahuzac Y.

Club Brugge KVRC LensChampions LeagueFußballLiveticker
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Troyes – Lens: Aufstellungen und LivetickerTroyes – Lens: Aufstellungen und Liveticker17 Oktober 22:47Lens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz UnterzahlLens besiegt Lyon in einem dramatischen Spiel trotz Unterzahl10 Oktober 06:50Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?25 Juli 09:18Nach Husanov die nächste Sensation: Erste Details zum Transfer von RahmonalievNach Husanov die nächste Sensation: Erste Details zum Transfer von Rahmonaliev15 August 10:28RC Lens, der ehemalige Verein von Husanov, gewinnt den Coupe de FranceRC Lens, der ehemalige Verein von Husanov, gewinnt den Coupe de France23 Mai 10:24Sensation in Frankreich: Lens besiegt PSG und gewinnt den SupercupSensation in Frankreich: Lens besiegt PSG und gewinnt den Supercup17 August 08:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt