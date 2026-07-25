Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?

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Beleidigendes Angebot für Lens von englischem Club: Wie wurde reagiert?

Ein großer Skandal ist um den französischen Vize-Meister und Pokalsieger RC Lens ausgebrochen. Vereinspräsident Joseph Oughourlian enthüllte, dass ein Vertreter der Premier League (EPL) dem französischen Team angeboten hat, es in einen Farmclub (ein sekundäres Filialteam zur Talentförderung) zu verwandeln. Dieser Vorschlag verletzte den Stolz der Vereinsführung von Lens tief und entfachte heftige Empörung.

Zamin.uz analysiert diesen skandalösen Streit im französischen Fußball und wichtige Details bezüglich des usbekischen Fußballers Abdukodir Khusanov .

1. „Das widerspricht der DNA des Clubs!“: Joseph Oughourlians feurige Erklärung

Die finanzielle Dominanz englischer Vereine und ihr Versuch, europäische Klubs zu unterwerfen, stießen beim Präsidenten von Lens auf scharfe Ablehnung. L'Équipe , betonte Oughourlian, dass ein solcher Vorschlag eine völlig inakzeptable Herabwürdigung sei.

Joseph Oughourlians wütende Worte:

„Das ist völlig undenkbar! Ja, wir haben ein solches Angebot erhalten, aber ich werde einen solchen Weg niemals auch nur in Betracht ziehen. Das widerspricht der DNA des Clubs. Egal wie lange unsere Kraft reicht, wir werden einer solchen Sache niemals zustimmen. Wir sind Frankreich, ein Land, das das WM-Halbfinale erreicht hat und weltweit die meisten Fußballer hervorbringt. Wir sollten keine ,Liga B‘ für die EPL werden, sondern nach noch höheren Zielen streben!“

Der reale Status von Lens und das Angebot des EPL-Clubs

In der Saison 2025/2026 gewann Lens den französischen Pokal und belegte einen respektablen 2. Platz in der Ligue 1.

Indikatoren und Aspekte

Aktueller Status von Lens

Vom EPL-Club vorgeschlagener Status

Status im Turnier

Französischer Pokalsieger und Ligue-1-Vizemeister

Sekundärer Farmclub

Vereinsphilosophie

Unabhängiger Top-Club, der Spitzen-Talente ausbildet

Eine ,Basis‘, die Spieler für den EPL-Club ausbildet

Transferpolitik

Unabhängige und wertvolle Transfers

Einsatz von Leihspielern des EPL-Clubs

2. Das Phänomen Abdukodir Khusanov: Frankreich — eine Fabrik für Stars

Französische Vereine haben sich bereits in eine einzigartige ,Fabrik‘ verwandelt, die Talente für Europas Top-Ligen kultiviert. Das hellste und offensichtlichste Beispiel dafür ist der Aufstieg des usbekischen Nationalmannschafts-Verteidigers Abdukodir Khusanov.

  1. Entdeckungsphase: Lens verpflichtete Abdukodir im Sommer 2023 vom belarussischen Club Energetik-BGU.

  2. Debüt in der europäischen Elite: Genau in diesem Team debütierte Khusanov in der Ligue 1 und der UEFA Champions League und entwickelte sich zu einem Innenverteidiger von Weltklasse.

  3. 50-Millionen-Euro-Transfer: Am 20. Januar 2025 kaufte der EPL-Gigant Manchester Cityden usbekischen Fußballer, der eineinhalb Jahre lang sein Potenzial bei Lens unter Beweis gestellt hatte, für 50 Millionen Euro.

Khusanovs Transfer bewies einmal mehr, dass Lens für niemanden ein Farmclub ist, sondern ein mächtiger Verein, der eigenständig Stars an die Elite des Weltfußballs liefert.

Was halten Sie von dieser sensationellen Erklärung?

Die prinzipientreue Haltung des Lens-Präsidenten kann anderen Vereinen als Beispiel für die Verteidigung des französischen Fußballs und der Vereinsehre dienen.

Senden Sie diese heiße und nützliche Fußballdienst-Nachricht sofort an Ihre Freunde und Sport-Chats!

Wie lange kann Lens Ihrer Meinung nach dem finanziellen Druck der EPL standhalten? Unterstützen Sie die Position von Joseph Oughourlian? Hinterlassen Sie Ihre Gedanken und Kommentare unten!

LensJoseph OughourlianAbdukodir KhusanovFrankreichL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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