Nach Husanov die nächste Sensation: Erste Details zum Transfer von Rahmonaliev

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Nach Husanov die nächste Sensation: Erste Details zum Transfer von Rahmonaliev

Der Usbeke junge Verteidiger Abduqodir Husanovin den großen europäischen Fußball gebracht hat, nimmt der französische RC Lens erneut Talente des usbekischen Fußballs ins Visier. Französische Medien und renommierte Insider berichten, dass der Klub den usbekischen Mittelfeldspieler Umarali Rahmonalievernsthaft verpflichten möchte.

Die Führung des RC Lens, die sich auf die Teilnahme an der UEFA Champions League vorbereitet, betrachtet den usbekischen Mittelfeldspieler in der Schlussphase des Sommertransferfensters als vorrangige Option zur Verstärkung des Mittelfelds.

Was sagen die französischen Experten?

Führende europäische Sportmedien analysieren die Transferstrategie der Franzosen intensiv.

Kevin Karrer (Experte von topmercato.com ):

„Umarali Rahmonaliev wurde in die Shortlist der Transferziele des RC Lens aufgenommen. Der Verlust von Adrien Thomasson und Mamadou Sangaré, die in der vergangenen Saison zur Stammelf gehörten, sowie von Mamadi Diambou, der zu Brest wechselte, zwingt den Klub, sein Mittelfeld dringend zu verstärken.

In der kommenden Saison warten neben der Ligue 1 und dem französischen Pokal auch die intensiven Duelle in der UEFA Champions League auf das Team. Daher ist die Verpflichtung eines talentierten Spielers wie Rahmonaliev ein vollkommen logischer und vielversprechender Schritt.“

Yohan Boden (Journalist von les-transferts.com ):

„Racing Club de Lens zeigt besonderes Interesse an der Verpflichtung eines defensiven Mittelfeldspielers. Rahmonaliev absolvierte in der neuen Saison bereits sechs Spiele für Sabah in der Champions-League-Qualifikation und verbuchte dabei eine Torvorlage.

Sein enormes Potenzial und sein hoher Arbeitsaufwand auf dem Platz haben das Interesse der Lens-Scouts geweckt. Bevor die Konkurrenz aktiv wird, könnte Lens schon bald offizielle Gespräche aufnehmen, um die Initiative zu ergreifen.“

RC Lens – die zuverlässigste Brücke usbekischer Fußballer nach Europa

Die erfolgreichen Auftritte von Abduqodir Husanov im Trikot des RC Lens und das Interesse von Topklubs haben das Vertrauen des französischen Vereins in den usbekischen Markt deutlich gestärkt.

Zwar wurde zwischen den Parteien bislang kein offizielles Angebot abgegeben, doch sollten sich die finanziellen Bedingungen und die Ablösesumme klären, könnte Umarali Rahmonalievs Karriere eine entscheidende Wende nehmen und ihn in die französische Ligue 1 führen.

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Abdukodir KhusanovUmarali RakhmonalievRC LensSabah FKStade Brestois 29
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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