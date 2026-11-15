Der Kampf um den Goldenen Schuh in der türkischen Süper Lig: Wer führt die Torschützenliste an?

Der 11. Spieltag der türkischen Süper Lig endete mit spannenden Begegnungen und unerwarteten Ergebnissen. Die Frage, die Fans und Experten in dieser Saison am meisten beschäftigt, ist: der Goldene Schuh Rennen, das immer hitziger wird. Die Verpflichtung berühmter Stürmerstars aus europäischen Top-Ligen im letzten Sommertransferfenster hat das Niveau und die Konkurrenz der Meisterschaft deutlich gesteigert.

Neuer Spitzenreiter und verletzte Stars

Nach Abschluss des elften Spieltags gab es eine deutliche Veränderung in der Torschützenliste, und Amed-Stürmer Gift Orban hat die Spitzenposition übernommen. Der nigerianische Angreifer erzielte im Spiel gegen Galatasaray einen weiteren Treffer.

Unterdessen musste sein Landsmann und einer der Hauptverfolger — Galatasaray-Anführer Victor Osimhen verletzungsbedingt für dieses Spiel aussetzen. Daher bleibt Osimhens Bilanz von neun Toren vorerst unverändert.

Torschützenliste Aktuelle Toranzahl und Status Gift Orban (Amed) Spitzenreiter, Toranzahl steigt Victor Osimhen (Galatasaray) 9 Tore (vorübergehend verletzungsbedingt abwesend) Mohamed Salah (Trabzonspor) 9 Tore (erzielte am 11. Spieltag einen weiteren Treffer) Dušan Vlahović (Beşiktaş) 9 Tore (schloss nach einem Doppelpack am letzten Spieltag zu den Führenden auf)

Die Aktivität von Mohamed Salah und Dušan Vlahović

Zwei der drei namhaften Stürmer, die den beiden Nigerianern folgen, trafen am 11. Spieltag. Während Trabzonspors Star Mohamed Salah sein neuntes Saisontor erzielte, gelang Beşiktaş-Stürmer Dušan Vlahović ein Doppelpack und er schloss damit zu Victor Osimhen und Mohamed Salah auf.

Eldor Shomurodovund seine Verfolger

Unser Landsmann, der zur zentralen Figur im Angriff von Başakşehir geworden ist, Eldor Shomurodov trug maßgeblich zum jüngsten Comeback-Sieg seines Teams bei. In dieser Runde konnte unser Legionär jedoch nicht treffen. Infolgedessen blieb Shomurodovs Torbilanz bei acht stehen und er fiel in der Torschützenliste auf den dritten Platz zurück.

Zudem folgen gefährliche Spieler wie Juan (Göztepe), Adrian Benedyczak (Kasımpaşa) und Vedat Muriqi (Fenerbahçe) mit jeweils sieben Toren sowie Jesús Ramírez (Çorum), Dia Saba (Amed) und Mason Greenwood (Fenerbahçe) mit jeweils sechs Treffern dicht hinter den Spitzenreitern der Süper Lig.

Wer wird Ihrer Meinung nach in dieser Saison den Goldenen Schuh der Süper Lig gewinnen? Kann Eldor Shomurodov die Führung zurückerobern? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!