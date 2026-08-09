Sindarov nennt Gukeshs Schwachstelle: „Ich bereite mich auf seine stärkste Version vor“

Nur noch wenige Monate sind es bis zum größten Duell in der Geschichte des usbekischen Schachs. Der Sieger des Kandidatenturniers Javokhir Sindarov hat vor seinem Match gegen den amtierenden Weltmeister Gukesh Dommaraju offen einen wichtigen Aspekt angesprochen, den er im Spiel seines Gegners erkannt hat.

Sindarov misst Gukeshs jüngsten Ergebnissen keine übermäßige Bedeutung bei. Stattdessen bereitet er sich in Genf auf die stärkste Version des indischen Großmeisters vor — und hat bereits eine feine Schwäche seines Gegners ausgemacht.

Welches Problem erkennt Sindarov bei Gukesh?

Javokhir zufolge spielt der amtierende Weltmeister weiterhin Schach auf sehr hohem Niveau. Allerdings kann er manchmal das Gleichgewicht verlieren, wenn er versucht, eine gute Stellung bis zum Ende erfolgreich zu verwerten.

„Meiner Meinung nach spielt Gukesh sehr gut. Ich denke, sein Problem ist, dass er selbst in einer guten oder sogar gewonnenen Stellung das Gleichgewicht verliert. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wenn man seine Partien betrachtet, sieht man, dass er tatsächlich sehr gut spielt.“

Diese Beobachtung war auch in einigen von Gukeshs jüngsten Partien zu sehen. Beim Chennai Grand Masters im Juli verlor er beispielsweise zwei Partien in Folge, obwohl er jeweils eine bessere Stellung hatte.

Sindarov wertet dies jedoch nicht als Zeichen dafür, dass sein Gegner schwächer geworden ist.

„Ich bereite mich auf seine stärkste Version vor“

Für den usbekischen Großmeister geht es vor allem nicht um Gukeshs aktuelle Form, sondern darum, in welcher Verfassung er im November sein wird.

„Ich achte nicht besonders darauf. Ich weiß, dass er ein sehr starker Schachspieler ist, denn als ich gegen ihn gespielt habe, habe ich das selbst gespürt. Ich bereite mich auf Gukeshs stärkste Version vor und glaube, dass er im Weltmeisterschaftsmatch seine Bestform erreichen wird.“

Das entspricht auch Sindarovs bisheriger Haltung. In einem Interview mit Chess.comim Juni bezeichnete er Gukesh als „extrem starken Schachspieler“ und hob das Spiel seines Gegners in dynamischen Stellungen als eine seiner größten Stärken hervor. In diesem Gespräch bewertete Javokhir die Chancen im Titelmatch mit 50:50 .

Mit anderen Worten: Sindarov hat es nicht eilig, sich selbst zum Favoriten zu erklären oder aus den jüngsten Rückschlägen seines Gegners einen psychologischen Vorteil zu ziehen.

Mit welchem Status reist Javokhir nach Genf?

Sindarov ist nicht als zufälliger Herausforderer zum Titelmatch gelangt.

Beim im April 2026 auf Zypern ausgetragenen Kandidatenturnier sicherte er sich den Turniersieg bereits eine Runde vor Schluss. Javokhir beendete den Wettbewerb mit 10 von 14 möglichen Punkten und erzielte damit eines der überzeugendsten Ergebnisse bei einem Kandidatenturnier in den vergangenen Jahren.

Dieses Ergebnis verschaffte ihm das Recht, offizieller Herausforderer um Gukeshs Weltmeistertitel zu werden.

In einem Gespräch mit der FIDE im April erklärte Sindarov außerdem, dass sein nächstes Ziel nun klar sei:

„Mein nächster Schritt ist der Versuch, das Weltmeisterschaftsmatch zu gewinnen.“

Er erklärte auch, dass er fast unmittelbar nach dem Kandidatenturnier mit der Planung seiner Vorbereitung begonnen habe.

Worin liegt Gukeshs größter Vorteil?

Gukesh verfügt über eine wichtige Erfahrung, die Javokhir noch fehlt — er weiß bereits, wie ein Match um die Weltmeisterschaft abläuft.

Im Dezember 2024 besiegte der indische Großmeister Ding Liren in Singapur in einem Match über 14 Partien mit 7,5:6,5 und wurde im Alter von 18 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Geschichte. Der entscheidende Sieg gelang in der 14. Partie.

Auch Sindarov erkennt diesen Faktor an. Seiner Ansicht nach besitzt Gukesh einen gewissen psychologischen und organisatorischen Vorteil, weil er bereits einmal ein Titelmatch erlebt hat.

Allerdings hat auch Javokhir im vergangenen Jahr bei Wettbewerben unter hohem Druck eine außergewöhnliche Entwicklung gezeigt: Er gewann den Weltpokal und belegte anschließend den ersten Platz beim Kandidatenturnier.

Das jüngste Weltmeisterschaftsmatch der Schachgeschichte

Das Duell zwischen Sindarov und Gukesh ist bereits vor dem ersten Zug in die Schachgeschichte eingegangen.

Wie von der FIDE offiziell bestätigt, wird das Weltmeisterschaftsmatch vom 25. November bis zum 15. Dezember im Schweizer Genf ausgetragen . Beide Großmeister werden beim Start des Matches 20 Jahre alt sein. Damit wird es zum jüngsten Weltmeisterschaftsmatch der Schachgeschichte.

Genf wurde als neutraler Austragungsort ausgewählt. Nach Angaben der FIDE hatten sich auch Indien, die USA und Zypern um die Ausrichtung beworben, doch letztlich fiel die Entscheidung auf ein Match in neutralem Gebiet.

Wie wird der Weltmeister ermittelt?

Das Weltmeisterschaftsmatch besteht aus 14 klassischen Partien .

Wer zuerst 7,5 Punkte erreicht, gewinnt. Steht es nach 14 Partien 7:7, wird der Weltmeister in Tiebreaks ermittelt.

In diesem Format kann ein einziger Fehler das Schicksal des gesamten Matches verändern. Deshalb könnte die von Sindarov angesprochene Frage — „in einer Gewinnstellung das Gleichgewicht zu verlieren“ — im Titelkampf eine besondere Bedeutung erlangen.

Javokhir verfolgt jedoch einen anderen Ansatz: Er wartet nicht auf einen Fehler seines Gegners, sondern bereitet sich auf das Szenario vor, dass Gukesh sein bestes Schach spielt.

Eine Krone, zwei 20-jährige Herausforderer in Genf

Auf der einen Seite steht Gukesh, der mit 18 Jahren Weltmeister wurde und den Druck eines Titelmatches bereits erlebt hat.

Auf der anderen Seite steht Javokhir Sindarov, der nacheinander den Weltpokal und das Kandidatenturnier gewann und so bis zur Weltmeisterkrone vordrang.

Javokhir machte keinen Hehl daraus, dass er eine Schwachstelle im Spiel seines Gegners sieht. Seine wichtigste Aussage war jedoch eine andere: Er wartet nicht auf Gukeshs Fehler, sondern auf seine stärkste Version.

Ab dem 25. November wird der theoretische Kampf zwischen diesen beiden jungen Großmeistern am Schachbrett entschieden.

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