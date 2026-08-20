Unerwartete Änderung bei Neftchi: Juan Cruz Hill verlässt den Trainerstab

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Unerwartete Änderung bei Neftchi: Juan Cruz Hill verlässt den Trainerstab

Beim Klub Neftchi aus Fergana gibt es eine Veränderung im Trainerstab. Der argentinische Trainer Juan Cruz Hill hat die Mannschaft aus familiären Gründen verlassen.

Bei der offiziellen Bekanntgabe der Entscheidung hob der Klub Hills Arbeit bei Neftchi besonders hervor. Die zentrale Frage lautet nun: Wie wirkt sich sein Abschied auf den Trainerstab der Mannschaft aus?

Neftchi dankt Hill

Der Pressedienst des Klubs würdigte Juan Cruz Hills Beitrag zur Mannschaft und erklärte, dass er seine Entscheidung respektiere.

„Wir danken Juan Cruz Hill für seine Arbeit bei Neftchi und seinen Beitrag zu unserer Mannschaft. Wir respektieren diese Entscheidung, die aus familiären Gründen getroffen wurde.“

Zugleich wünschte der Klub dem argentinischen Trainer viel Erfolg für seine weitere Karriere und seiner Familie beste Gesundheit.

Was bedeutet Hills Abschied für die Mannschaft?

Jede Veränderung im Trainerstab kann die tägliche Vorbereitung und den Arbeitsablauf einer Mannschaft beeinflussen. Während seiner Zeit im Trainerstab von Neftchi leistete Juan Cruz Hill seinen Beitrag zur Mannschaft.

Bisher gibt es keine offiziellen Informationen darüber, ob ein anderer Trainer seinen Platz einnehmen wird oder welche Veränderungen im Trainerstab vorgenommen werden.

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Information

Trainer

Juan Cruz Hill

Klub

Neftchi

Entscheidung

Hat den Trainerstab verlassen

Grund

Familiäre Gründe

Reaktion des Klubs

Die Entscheidung wird respektiert

Nachfolger

Bisher nicht bekannt gegeben

„Danke, Juan Cruz Hill!“

Neftchi verabschiedete sich in seiner Mitteilung herzlich von dem Trainer.

„Danke, Juan Cruz Hill!“

Wo der argentinische Trainer seine Karriere fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar. Gleichzeitig muss Neftchi nun seine Pläne nach dieser Veränderung im Trainerstab festlegen.

Glaubt ihr, dass Juan Cruz Hills Abschied Auswirkungen auf Neftchis nächste Spiele haben wird? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt diese Nachricht auf Telegram und anderen sozialen Netzwerken mit Fußballfans.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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