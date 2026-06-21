Profiboxen: Ruslan Abdullayev schlägt kubanischen Gegner durch Knockout

Unser Landsmann Ruslan Abdullayev, der im Superleichtgewicht des Profiboxens antritt, feierte bei einer Fight Night im US-Bundesstaat Kalifornien seinen nächsten Sieg. In diesem Kampf stellte er erneut sein hohes technisches Können unter Beweis.

Kampfdetails und Ergebnis

Dieser ernsthafte Schlagabtausch in dieser Gewichtsklasse endete mit folgenden Ergebnissen:

Gewichtsklasse: Superleichtgewicht (63,5 kg)

Gegner: Orestes Velazquez (Kuba)

Geplante Dauer: 10 Runden

Kampfergebnis: Technischer K.o. in der 5. Runde

Ruslan Abdullayev, der bereits ab den ersten Runden aktiv war, landete in der 5. Runde einen kraftvollen und präzisen Treffer. Infolgedessen musste der Ringrichter den Kampf abbrechen und den Sieg unseres Landsmanns durch technischen K.o. feststellen.

Die perfekte Serie geht weiter

Dieser Erfolg gegen Orestes Velazquez war der fünfte Sieg von Ruslan Abdullayev im Profiring. Derzeit sieht die Gesamtstatistik unseres Landsmanns wie folgt aus:

Anzahl der Kämpfe: 5

Siege: 5

Niederlagen: 0

Indem er seine ungeschlagene Serie souverän fortsetzte, hat Abdullayev seine Position im Superleichtgewicht weiter gefestigt.