Mateus Nunes verletzt, scheidet aus Portugals Nationalteam aus

·8·Sport
Mateus Nunes verletzt, scheidet aus Portugals Nationalteam aus

Wenige Tage vor Beginn der Weltmeisterschaft treten bei Nationalmannschaften und prestigeträchtigen Klubs ernste Sorgen auf. Eine solche schlechte Nachricht kam aus dem Lager der portugiesischen Nationalmannschaft und des englischen Klubs Manchester City. Der talentierte Fußballer Mateus Nunes, der in der Abwehrreihe zusammen mit unserem Landsmann, der usbekischen Fußballlegende Abduqodir Khusanov, spielt, musste das Freundschaftsspiel gegen die chilenische Nationalmannschaft aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen. Obwohl die Portugiesen dieses Spiel mit 2:1 gewannen, hat das Ausscheiden eines der Schlüsselspieler des Kaders große Besorgnis bei Fans und Experten ausgelöst.

Über den aktuellen Zustand des 27-jährigen Universalstars, seine Transfergeschichte und seine Bedeutung für die Teams können Sie sich in der folgenden speziell integrierten Tabelle ausführlich informieren:

AKTUELLER STATUS UND STATISTIK VON MATEUS NUNES

Der Fußballer und sein Teamkollege

Geschichte des Klubwechsels und Transfersumme

Hauptaufgabe auf dem Feld und ihre Entwicklung

Bevorstehendes großes Risiko (WM 2026)

Mateus Nunes

(27 Jahre alt, Mitglied der portugiesischen Nationalmannschaft)

Teamkollege: Hält die City-Abwehr zusammen mit Abduqodir Khusanov stabil.

Im Jahr 2023 von Wolverhampton für eine erstaunliche Summe von 53 Millionen Pfund verpflichtet.

Obwohl er als zentraler Mittelfeldspieler kam, wurde er unter Pep Guardiola zu einem der besten rechten Außenverteidiger der Welt.

Am 17. Juni bestreitet Portugal sein erstes WM-Spiel gegen die DR Kongo . Für die Genesung von Nunes bleibt sehr wenig Zeit.

Bisher hat der portugiesische Fußballverband keine offizielle Erklärung zur Schwere der Verletzung des Spielers abgegeben. Er wurde nicht einmal in den Kader für das Spiel gegen Chile berufen.

Das Vertrauen zweier großer Trainer und kosmische Vielseitigkeit

Mateus Nunes spielte eine der wichtigsten Rollen in der erfolgreichen Kampagne von Manchester City in der letzten Saison, insbesondere in entscheidenden Spielen. Pep Guardiola hat seine Fähigkeit, auf mehreren Positionen auf hohem Niveau zu spielen, oft gelobt. Erfreulicherweise wird die Position von Nunes im Kader unter dem neuen Cheftrainer Enzo Maresca als unverzichtbar und unantastbar angesehen. Seine Fähigkeit, jeden Bereich des Spielfelds abzudecken, ist für die Strategie sowohl des Klubs als auch der Nationalmannschaft lebenswichtig.

Hintergrundanalyse: Die Verletzung von Mateus Nunes kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft war ein echter Schlag für Portugal. Mit einem formidablem Gegner wie Kolumbien in der Gruppe könnte das Fehlen eines vielseitigen Kämpfers wie Nunes ein großes Loch in die Abwehr reißen. Darüber hinaus hat diese Nachricht sicherlich die Führung von Manchester City alarmiert, da Maresca den Schlüsselspieler des Teams vor der neuen Saison nicht verlieren möchte. Für uns ist die Gesundheit dieses Spielers auch aufgrund der Verbindung zu Abduqodir Khusanov interessant. Wir hoffen, dass Mateus sich schnell erholt und sein Können sowohl bei der WM als auch im Klub unter Beweis stellt.

Bleiben Sie dran auf den Zamin-Seiten, um immer die neuesten Nachrichten aus dem europäischen Fußball, die Ergebnisse der medizinischen Untersuchungen von Mateus Nunes und die exklusivsten Details der WM 2026 zu verfolgen!

Matheus NunesPortugalManchester CityAbdulkodir HusanovChile
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Auf welchen TV-Sendern kann man das Spiel Usbekistan gegen Niederlande sehen?Auf welchen TV-Sendern kann man das Spiel Usbekistan gegen Niederlande sehen?Heute, 03:10Usbekische Nationalmannschaft tritt heute gegen die Niederlande anUsbekische Nationalmannschaft tritt heute gegen die Niederlande anHeute, 03:04Florentino Pérez wiedergewählt und holt José Mourinho zu Real Madrid zurückFlorentino Pérez wiedergewählt und holt José Mourinho zu Real Madrid zurückGestern, 18:54Alexander Zverev überwindet seine Ängste: Historischer Sieg bei Roland GarrosAlexander Zverev überwindet seine Ängste: Historischer Sieg bei Roland GarrosGestern, 18:32Wie reagierte Yamal auf Dembélés Gewinn des Ballon d’Or?Wie reagierte Yamal auf Dembélés Gewinn des Ballon d’Or?Gestern, 18:29
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)