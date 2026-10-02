Silbermedaille für Ozoda Sobirjonova: Ein weiterer Erfolg für die usbekische Taekwondo-Athletin

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Silbermedaille für Ozoda Sobirjonova: Ein weiterer Erfolg für die usbekische Taekwondo-Athletin

Bei den laufenden Asienspielen im japanischen Nagoya hat die usbekische Sportdelegation ein weiteres Spitzenergebnis erzielt! Heute, am 2. Oktober, fanden die Taekwondo-WT-Wettbewerbe statt, bei denen unsere talentierte Athletin Ozoda Sobirjonova erfolgreich antrat und eine wertvolle Silbermedaille für unser Team sicherte. Im hart umkämpften Finale traf unsere Landsfrau auf eine Vertreterin aus dem Iran. Wie verliefen die Finalkämpfe und wie erreichte unsere Taekwondo-Kämpferin das Podium?

Ein intensives Finale und der Silberrang

Ozoda Sobirjonova besiegte während des Turniers die stärksten Gegnerinnen des Kontinents und erreichte die entscheidende Phase:

  • Gewichtsklasse: Unsere Landsfrau trat in der Gewichtsklasse bis 67 kg an und maß sich mit den besten Sportlerinnen des Wettbewerbs;

  • Finalgegnerin: In einem dramatischen Kampf um die Goldmedaille trat sie gegen eine Vertreterin der iranischen Nationalmannschaft an;

  • Kompromissloser Kampf: In einem Duell voller präziser Schläge und intensiver Aktionen musste sich Sobirjonova knapp geschlagen geben;

  • Vize-Asienmeisterin: Dank dieses Ergebnisses ist Ozoda Sobirjonova offiziell Silbermedaillengewinnerin der Asienspiele.

Wichtiges Ergebnis der Wettkämpfe vom 2. Oktober

«Ozoda Sobirjonova, Mitglied der usbekischen Taekwondo-WT-Nationalmannschaft, erreichte am 2. Oktober in der Gewichtsklasse bis 67 kg das Finale und gewann die Silbermedaille.»

Diese Medaille leistete einen wichtigen Beitrag zur Festigung der Position der usbekischen Nationalmannschaft in der Gesamtwertung der Asienspiele.

Ergebnisse im Taekwondo WT (Tabelle)

Kriterium / Status

Details

Sportlerin

Ozoda Sobirjonova (Usbekische Nationalmannschaft)

Sportart

Taekwondo WT

Gewichtsklasse

-67 kg

Gewonnene Medaille

Silbermedaille

Finalgegnerin

Vertreterin der iranischen Nationalmannschaft

Datum des Wettbewerbs

2. Oktober 2026

Was glauben Sie, was hat Ozoda Sobirjonova gefehlt, um diese Silbermedaille bei kommenden Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen in Gold zu verwandeln? Wie bewerten Sie das Können unserer Taekwondo-Kämpferin?

Hinterlassen Sie Ihre Glückwünsche und Kommentare unten und teilen Sie den neuesten Erfolg unseres Sports mit allen Fans per Telegram!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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