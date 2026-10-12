Usbekische Taekwondo-Kämpfer stehen beim prestigeträchtigen G6 Grand Prix auf dem Podium

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Usbekische Taekwondo-Kämpfer stehen beim prestigeträchtigen G6 Grand Prix auf dem Podium

In der Arena «Palais des sports Marcel Cerdan» in der französischen Hauptstadt Paris ist der prestigeträchtige G6-Grand-Prix im Taekwondo WT zu Ende gegangen. Bei dem dreitägigen Wettbewerb, an dem die besten Athleten der Welt teilnahmen, zeigten die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft eine erfolgreiche Leistung und sicherten dem Land 2 Silber- und 1 Bronzemedaille.

Diese Siege ermöglichten es den usbekischen Taekwondo-Kämpfern, ihren Erfolg auf kontinentaler Ebene auf globaler Bühne zu festigen und wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln.

Spannende Finals: Die Silbermedaillengewinner

Die Anführer des Nationalteams meisterten ihren Weg bis zu den entscheidenden Kämpfen souverän:

  • Die Erfolgsserie von Najmiddin Qosimxojiyev: Der 22-jährige Weltmeister Najmiddin Qosimxojiyev stand in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal bei einem Grand Prix auf dem Podium. Nachdem er im Juni bei der Etappe in Rom Bronze gewonnen hatte, erreichte unser Athlet diesmal das Finale und sicherte sich die Silbermedaille.

  • Jasurbek Jaysunovund seine beeindruckende Serie: Jasurbek Jaysunov, der erst kürzlich Gold bei den Asienspielen gewann, zeigte auch in Paris sein hohes technisches Niveau. Im Finale lieferte er sich einen ausgeglichenen Kampf gegen den amtierenden Weltmeister, den Brasilianer Henrique Marques, gewann die Silbermedaille und verbesserte sein Ranking deutlich.

Bronze bei den Damen und Gesamtergebnis

Auch im hart umkämpften Wettbewerb der Damen blieb unser Team nicht ohne Medaillen:

  • Auszeichnung für Ozoda Sobirjonova: Ozoda Sobirjonova, die in der Gewichtsklasse bis 67 kg antrat, konnte nach ihrem Erfolg bei den Asienspielen auch in der starken Konkurrenz von Paris eine Bronzemedaille gewinnen.

  • Die Bilanz der Schützlinge von Pavel Xan: Das usbekische Team unter der Leitung von Trainer Pavel Xan beendete das Turnier in Paris mit insgesamt 3 Medaillen. Zur Information: Zuletzt hatte unsere Nationalmannschaft beim Pariser Grand Prix 2023 eine Goldmedaille gewonnen.

Dieser Wettbewerb in Frankreich hat erneut bewiesen, dass unsere Nationalmannschaft einen festen Platz in der Weltelite des Taekwondo einnimmt.

Taekwondo WTParis Grand PrixNajmiddin QosimxojiyevJasurbek JaysunovUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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