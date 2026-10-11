Usbekische Taekwondo-Kämpfer gewinnen zwei Medaillen in Paris

Beim World Taekwondo Grand Prix in der französischen Hauptstadt Paris konnte das usbekische Nationalteam zwei weitere Medaillen auf dem Podium feiern. Najmiddin Qosimhojiyev gewann Silber und Ozoda Sobirjonova Bronze, womit sie die Ehre unseres Landes auf internationaler Bühne würdig vertraten.

Die Wettkämpfe vom 10. Oktober endeten erfolgreich für die usbekischen Athleten. Die in zwei Gewichtsklassen erzielten Ergebnisse stellten einen bedeutenden Erfolg für die Delegation des Nationalteams beim Turnier in Paris dar.

Najmiddin Qosimhojiyev — Medaillengewinner beim Grand Prix

Najmiddin Qosimhojiyev, der bei den Männern in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm antrat, absolvierte das Turnier erfolgreich, erreichte das Finale und sicherte sich am Ende die Silbermedaille.

Sich bei internationalen Wettbewerben wie dem Grand Prix unter den Medaillengewinnern zu platzieren, erfordert von einem Sportler nicht nur technisches Können, sondern auch eine hohe körperliche Fitness, taktische Präzision und mentale Stabilität. Qosimhojiyevs Ergebnis zeigte, dass er im internationalen Wettbewerb absolut konkurrenzfähig ist.

Ozoda Sobirjonova auf dem Podium

Auch Ozoda Sobirjonova, die bei den Frauen in der Gewichtsklasse bis 67 Kilogramm antrat, brachte der usbekischen Delegation eine Medaille ein. Sie kämpfte sich bis ins Halbfinale vor und beendete das Turnier mit einer Bronzemedaille.

Dass Sobirjonova zu den Medaillengewinnern zählt, bereichert die Bilanz des usbekischen Nationalteams in Paris weiter. Dieser Erfolg ist zudem von großer Bedeutung, um die internationale Erfahrung der Athletin zu erweitern und sich auf kommende Wettkämpfe vorzubereiten.

Das usbekische Nationalteam mit Silber und Bronze

Somit konnten die Vertreter Usbekistans bei den Wettkämpfen des Grand Prix in Paris am 10. Oktober eine Silber- und eine Bronzemedaille gewinnen.

Die Ergebnisse von Najmiddin Qosimhojiyev und Ozoda Sobirjonova haben die Präsenz des usbekischen Taekwondo auf internationaler Ebene erneut unterstrichen. Während das Turnier noch läuft, verfolgen die Fans die weiteren Auftritte des Nationalteams mit großem Interesse.

Das Wichtigste ist, dass die bei solch renommierten Turnieren gewonnenen Medaillen den Athleten neue Erfahrungen vermitteln, das Potenzial des Nationalteams im internationalen Wettbewerb aufzeigen und das Selbstvertrauen für zukünftige Starts stärken.