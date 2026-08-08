Cristian Chivu: Inter bleibt der Topfavorit in der italienischen Meisterschaft

Inter-Trainer Cristian Chivu hat den Rivalen vor der neuen Saison eine ernsthafte Warnung ausgesprochen. Er betonte, dass sein Team bereit sei, den Titel zu verteidigen, und zum Hauptziel aller Mannschaften im Wettbewerb geworden sei. Wie Goal.com berichtet, gewann die Mannschaft aus Mailand in der vergangenen Saison ohne jede Chance für die Konkurrenz den 21. Scudetto ihrer Vereinsgeschichte. Goal.com berichtet darüber.

In der vergangenen Saison wurde der Nerazzurri-Meister mit einem Vorsprung von 11 Punkten auf den zweitplatzierten SSC Neapel. Dank dieses Erfolgs wurde Cristian Chivu bereits in seiner Debütsaison im San Siro zum fünften Trainer in der Vereinsgeschichte, der die italienische Meisterschaft gewinnen konnte.

Rivalen verstärken sich durch Transfers

Der Trainer weiß jedoch genau, dass die kommende Saison nicht einfach wird. Die wichtigsten Rivalen wie der SSC Neapel, Milan, Como und Juventus konnten ihre Kader vor der neuen Spielzeit deutlich verstärken. Das deutet darauf hin, dass der Kampf um den Titel noch intensiver werden wird.

In einem Interview mit den offiziellen Vereinsmedien äußerte sich Chivu zu den wichtigsten Rivalen dieser Saison: «Ich habe sie noch nicht vollständig ausgemacht. Es sind wie immer die üblichen Mannschaften, die den amtierenden italienischen Meister herausfordern wollen. Wir sind die Mannschaft, die es zu schlagen gilt», erklärte der Trainer.

Vorbereitung auf die neue Saison

Inter war seinerseits ebenfalls auf dem Transfermarkt aktiv, um den Kader weiter zu verbessern. Unter anderem stießen John Stones und Aleksandar Stanković zum Team. Im Trainingslager vor der Saison konzentrierte sich der Trainerstab vor allem darauf, die Neuzugänge zu integrieren und die Spieler auf ein einheitliches körperliches Niveau zu bringen.

Laut Chivu ist der positivste Aspekt der Vorbereitung, dass es in der Mannschaft nur sehr wenige körperliche Probleme und Verletzungen gibt. Bis zum ersten offiziellen Ligaspiel bleiben noch einige Wochen, um das Team in eine optimale Form zu bringen.

«Im Moment ist das Wichtigste, dass es in der Mannschaft fast keine körperlichen Probleme gibt. Derzeit ist dies der ermutigendste Aspekt, und wir sind damit zufrieden», schloss der Inter-Trainer.