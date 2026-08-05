Cristian Chivu spricht über das Unentschieden im Mailänder Derby und die Teamverfassung

Nach dem Unentschieden im Mailänder Derby in Perth, Australien, gab Cristian Chivu, der Trainer des italienischen Meisters, Sky Sport ein Interview. Laut FcInter1908.it war die Partie ein Freundschaftsspiel im Rahmen der Saisonvorbereitung, und beide Teams hatten ihre Bestform noch nicht erreicht. Goal.com berichtet .

Der Trainer betonte, dass die Spieler bei den Testspielen im August trotz körperlicher Müdigkeit alles geben würden. Zugleich hob er hervor, dass die Gesundheit seiner Schützlinge wichtiger sei als die Qualität des Spiels. Nach dem Derby galt die größte Aufmerksamkeit der Tatsache, dass sich kein Spieler verletzt hatte.

Bissecks Verletzung und das Vertrauen in die jungen Spieler

Während der Partie erlitt Verteidiger Yann Bisseck einen heftigen Schlag gegen den Kopf, was den Trainerstab beunruhigte. Laut Cristian Chivu bekam Bisseck einen harten Treffer gegen den Kopf ab und steht deshalb unter ärztlicher Beobachtung.

Gleichzeitig äußerte sich der Trainer zu den Leistungen der jungen Talente Pio und Bonny und erinnerte daran, dass sie bereits in der vergangenen Saison ihren Wert unter Beweis gestellt hatten. Sie zeigten, dass sie den Status als Spieler des italienischen Meisters verdienten und dem Team eine große Hilfe waren.

Pavard und der Zustand der anderen Spieler

Auf Fragen der Medien zum Zustand von Benjamin Pavard erklärte Cristian Chivu, dass er mit dem Einsatz der aktuell im Kader befindlichen Spieler zufrieden sei. Der Trainer betonte, dass er mit der Arbeit der ihm zur Verfügung stehenden Verteidiger vollauf zufrieden sei.

«Ich spreche über Pavard, Bisseck, Bastoni und Carlos, also über die Spieler, die jetzt hier sind. Wir haben nur vier Verteidiger, und sie arbeiten hervorragend und geben alles,» sagte Chivu im Gespräch mit Sky Sport.

Abschließend machte der Trainer keinen Hehl aus seiner Freude darüber, allen Spielern ausreichend Spielpraxis ermöglicht zu haben. Unabhängig vom Ergebnis des Freundschaftsspiels bleibt das Hauptziel, die Saisonvorbereitung sicher und effektiv abzuschließen.