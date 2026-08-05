Cristian Chivu spricht über das Remis im Mailänder Derby und die körperliche Verfassung der Mannschaft

Inter und Milan trennten sich in einem hart umkämpften Derby im australischen Perth mit 1:1. Nach dem Freundschaftsspiel äußerte sich der Nerazzurri-Trainer Cristian Chivu zur Leistung der Mannschaft, den begangenen Fehlern und den wichtigsten Zielen der Saisonvorbereitung. Goal.com berichtet .

Wie fcinter1908.it berichtet, betonte der Trainer, dass die Verbesserung der körperlichen Verfassung wichtiger sei als das Ergebnis. Seinen Worten zufolge arbeitet die Mannschaft in den vergangenen Tagen im Training sehr hart, wobei die schrittweise Wiederherstellung der Fitness der Spieler weiterhin oberste Priorität hat.

Schwierigkeiten zu Beginn und der Druck des Gegners

Zu Beginn des Spiels war zu erkennen, dass die Mannschaft etwas Schwierigkeiten mit der Raumaufteilung hatte und Fehler im Passspiel machte. Cristian Chivu zufolge agierten die Spieler in den ersten Minuten hektisch, was auf das aggressive Pressing des Gegners zurückzuführen war.

“Zu Beginn des Spiels hatten wir Schwierigkeiten, die freien Räume zu finden, und beim Spielaufbau sowie im Passspiel unterliefen uns viele Fehler. Das lag aber auch an der hohen Qualität und dem Pressing des Gegners”, betonte der Trainer in seiner Spielanalyse.

Positive Veränderungen nach der Halbzeit

Im Laufe der Zeit nahm Inter Anpassungen vor und begann, die Kontrolle über das Geschehen auf dem Platz zu übernehmen. Die Spieler fanden Lösungen, um sich dem Druck des Gegners zu entziehen, und absolvierten den weiteren Verlauf der Partie recht ordentlich.

Der Trainer zeigte sich zufrieden damit, dass einige Spieler ausreichend Minuten auf dem Platz absolvierten und sich trotz ihrer noch nicht idealen körperlichen Verfassung zeigen konnten. Er stellte fest, dass die harte Arbeit der Mannschaft bereits positive Veränderungen erkennen lasse.

Der Schwerpunkt liegt auf der körperlichen Fitness

In dieser Phase gilt die Verbesserung der Gesundheit und der körperlichen Fitness der Spieler als größte Sorge des Trainerstabs. Gleichzeitig arbeitet die Mannschaft daran, neue Elemente zu integrieren und den in den vergangenen Jahren entwickelten Spielprinzipien treu zu bleiben.

Chivu zufolge stehen die Ergebnisse derzeit an zweiter Stelle, da die wichtigste Aufgabe darin besteht, Ausdauer und Schnelligkeit in die Beine der Spieler zurückzubringen, die für konstante Leistungen während der Saison erforderlich sind.