Keine Tore im Spiel zwischen Inter und Real Betis

Laut Goal.com trennte sich Inter in seinem letzten Testspiel vor der neuen Saison von Real Betis mit einem Unentschieden. Die Partie im San-Nicola-Stadion in Bari bot beiden Mannschaften eine wichtige Gelegenheit, ihre Form vor den offiziellen Wettbewerben erneut zu testen. Goal.com berichtet darüber.

Da bis zum Beginn der neuen Serie-A-Saison nur noch wenige Tage verbleiben, war die Partie für die Mailänder die letzte Vorbereitungsprüfung. Inter bestreitet sein erstes Pflichtspiel am kommenden Samstag zu Hause gegen Monza – genau sieben Tage nach dieser Begegnung.

Chivu testet weiter seinen Kader

Vor dem Saisonauftakt experimentiert Cheftrainer Cristian Chivu weiterhin mit seiner Startelf. Sein Versuch, die optimale Formation zu finden, war auch im letzten Testspiel des Trainingslagers deutlich zu erkennen.

Vor der Partie lag der Fokus besonders auf den Neuzugängen und den Spielern, die sich nach Verletzungen zurückkämpfen. Der недавно zum Kader gestoßene Spence und Thuram, der noch nicht seine Topform erreicht hat, konnten in dieser Begegnung nicht auflaufen.

Auch Führungsspieler wie Stones und Lautaro blieben zunächst auf der Bank und wurden nicht von Beginn an eingesetzt. Das Trainerteam bewertete ihren körperlichen Zustand vorsichtig und entschied, sie für die Pflichtspiele zu schonen.

Aufstellungen und Spielverlauf

Cristian Chivu schickte seine Mannschaft in diesem Spiel in einer 3-5-2-Formation auf den Platz. J. Martinez hütete das Tor, während Bisseck, Bovio und Bastoni die Abwehrreihe bildeten.

Im Mittelfeld agierten Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski und Carlos Augusto, während Esposito und Bonny das Angriffspaar bildeten. Auf der Bank nahmen Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Stones, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Mkhitaryan, Akanji, Pavard, Dimarco und Iddrissou Platz.

Real Betis unter Manuel Pellegrini entschied sich für ein 4-2-3-1-System. Valles stand im Tor, Bellerin, Bartra, Natan und Fran García bildeten die Abwehr. Im Mittelfeld spielten Facundo Bernal und Marc Roca, während Antony, Fornals und Riquelme hinter dem Stürmer agierten. Hernandez lief als Mittelstürmer auf.