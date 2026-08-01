Romario nennt Franco Baresi den härtesten Gegner seiner Karriere

Die Fußballwelt ist tief bestürzt über die Nachricht, dass die Italien- und Mailand-Legende Franco Baresi im Alter von 66 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben ist. Der brasilianische Stürmer Romario, einer der hellsten Sterne des Weltfußballs, teilte auf seiner Social-Media-Seite eine berührende Hommage an den verstorbenen Verteidiger und bezeichnete ihn als den härtesten Gegner seiner Karriere. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Erhitzte Duelle auf dem Platz

Goal.com zufolge geht das unvergesslichste Aufeinandertreffen zwischen Romario und Baresi auf das WM-Finale 1994 zurück. Im entscheidenden Spiel in Pasadena kehrte der italienische Verteidiger nur drei Wochen nach einer Knieoperation auf den Platz zurück und zeigte eine heroische Leistung. Damals gewann die brasilianische Nationalmannschaft im Elfmeterschießen und wurde Weltmeister.

In seinen Erinnerungen betonte Romario, dass er bereits zu seiner Zeit bei PSV Eindhoven gegen Milan angetreten war und damals schon erkannte, wie herausragend Baresis Können war. Obwohl der brasilianische Stürmer für Barcelona spielte und im Finale des Europapokals 1994 einen Kantersieg gegen Milan feierte, verpasste Baresi dieses Spiel gesperrt.

Eine gebührende Ehrung für einen großen Verteidiger

Nachdem er im Laufe seiner Karriere gegen Dutzende berühmte Verteidiger angetreten war, hob Romario das Niveau der italienischen Legende besonders hervor: „Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, kann ich sagen, dass er der schwierigste Spieler war, gegen den ich in meiner Karriere je gespielt habe“, schrieb der ehemalige Stürmer auf seiner Seite.

Franco Baresi widmete seine gesamte 20-jährige Profikarriere dem Verein Milan. Er gewann mit dem italienischen Team dreimal die Champions League und sechsmal die Serie A. Trotz der Rivalität auf dem Platz blieb ein warmer, gegenseitiger Respekt zwischen den Spielern erhalten.

Berichten zufolge nahm Romario 1997 persönlich am Abschiedsspiel von Baresi im San-Siro-Stadion teil. Die brasilianische Legende nannte den italienischen Verteidiger einen der größten Fußballer seiner Ära, sprach seiner Familie und seinen Angehörigen ihr Beileid aus und drückte zum Abschied mit den Worten „Danke, Baresi“ ihre Dankbarkeit aus.