Lionel Scaloni überraschte nach dem Finale mit seinen Worten

Das WM-Finale 2026 in New Jersey endete für Argentinien mit einer schmerzhaften Niederlage. Der amtierende Weltmeister unterlag Spanien und musste den Pokal dem Gegner überlassen, aber Lionel Scaloni drückte seinen Spielern nach dem Spiel tiefe Dankbarkeit aus, anstatt sie zu kritisieren.

Der argentinische Nationaltrainer betonte, dass es ein Zeichen einer großen Mannschaft sei, eine Niederlage mit Würde zu akzeptieren. Seiner Meinung nach schmälert das Ergebnis des Finales nicht den Weg, den die Spieler während des gesamten Turniers zurückgelegt haben.

„Wir sind traurig, aber wir haben alles gegeben“

Nach dem Finale gratulierte Scaloni Luis de la Fuente und den spanischen Spielern und lobte die Leistung seines Teams.

„Wir sind traurig, aber wir haben alles gegeben. Ich könnte viel über den Weg sagen, den wir bis hierher zurückgelegt haben, aber das ergibt jetzt keinen Sinn. Ich kann den Jungs, die bis zur letzten Minute gekämpft haben, nur danken“, sagte der Trainer.

Scaloni betonte, dass die argentinischen Spieler hart gearbeitet haben, um das Finale zu erreichen. Er betrachtet den Kampf und die Geschlossenheit der Mannschaft während des Turniers als eines der wichtigsten Ergebnisse für ihn.

„Wir sind eine große Mannschaft, sowohl im Sieg als auch in der Niederlage“

Argentinien wurde bei der WM 2022 in Katar Weltmeister. Bei der WM 2026 erreichte das Team erneut das entscheidende Spiel, doch diesmal ging die Trophäe an Spanien.

Scaloni sagte, dass die Werte der Mannschaft auch nach der Niederlage unverändert geblieben seien.

„Wir sind eine große Mannschaft, sowohl im Sieg als auch in der Niederlage. Heute haben wir gezeigt, dass wir eine Niederlage mit Würde akzeptieren können.“

Der Trainer ist der Meinung, dass der Verlust des Meistertitels die Erfolge Argentiniens in den letzten Jahren nicht zunichtemacht. Im Gegenteil, das Erreichen eines weiteren Finales erfordert große Anstrengung und Beständigkeit.

Scaloni wich der Verantwortung nicht aus

Der Cheftrainer betonte auch, dass er die Verantwortung für die Ereignisse im Finale übernehme. Er sagte jedoch, es wäre falsch, den Weg des Teams wegen einer einzigen Niederlage zu vergessen.

„Wir übernehmen die Verantwortung für das, was passiert ist. Aber das sollte uns nicht vergessen lassen, was wir erreicht haben, um hierher zu kommen.“

Scaloni hob besonders hervor, dass die argentinischen Spieler auf dem Platz alles für das Volk und das Land gegeben haben.

„Dieses Team ist ein großartiges Vorbild für unsere Menschen und unser Land. Manchmal verliert man eben. Das ist Fußball.“

„Ich werde den zweiten Platz nicht vergessen“

Obwohl Argentinien den Titel im Finale nicht gewinnen konnte, betonte Scaloni, dass auch die Silbermedaille geschätzt werden sollte.

„Ich werde nicht vergessen, dass wir den zweiten Platz belegt haben, denn dieses Niveau zu erreichen ist sehr schwierig. Natürlich wollten wir Meister werden, aber das Einzige, was ich jetzt fühle, ist Dankbarkeit.“

Seiner Meinung nach kann eine Mannschaft manchmal gut spielen und manchmal hinter den Erwartungen zurückbleiben. Wenn die Spieler jedoch alles gegeben haben, ist es schwer, sie zu beschuldigen.

Argentinien verlor, ließ aber nicht den Kopf hängen

Spanien wurde zum zweiten Mal in seiner Geschichte Weltmeister. Argentinien beendete das Turnier mit Silbermedaillen.

Scaloni suchte nach dem Finale keine Ausreden, kritisierte seine Spieler nicht und akzeptierte den Sieg des Gegners mit Würde. Sein Fazit war einfach: Der Pokal mag verloren sein, aber die harte Arbeit, die Einheit und der Weg des Teams werden nicht vergessen.