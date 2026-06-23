Messis Benefiz: Argentinien schlägt Österreich und sichert sich Play-off-Platz

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Messis Benefiz: Argentinien schlägt Österreich und sichert sich Play-off-Platz

Im zentralen Spiel der zweiten Runde der Weltmeisterschaft trat die amtierende Weltmeistermannschaft Argentinien gegen Österreich an. Die Schützlinge von Lionel Scaloni errangen in einem sehr intensiven Spiel einen souveränen 2:0-Sieg und entschieden die Qualifikation für die nächste Runde vorzeitig.

Vom Pech beim Elfmeter zur wahren Revanche

Der Spielbeginn startete mit einem unerwarteten Drama für die argentinische Nationalmannschaft und insbesondere für Lionel Messi. In der 9. Minute erhielten die Argentinier einen Elfmeter. Doch Messi konnte den Strafstoß nicht verwerten, was die Fans kurzzeitig beunruhigte.

Trotzdem konnte dieses Missgeschick die Legende des Weltfußballs nicht brechen; im Gegenteil, es gab ihm zusätzlichen Antrieb:

  • 39. Minute: Der 38-jährige Stürmer verwertete eine gefährliche Situation im gegnerischen Strafraum mit einem Tor und traf damit das Netz der Europäer.

  • 90+5. Minute: In den vom Schiedsrichter nachgespielten letzten Minuten ließ Messi dem Gegner keine Chance und vollendete seinen Doppelpack mit einem wunderschönen Tor.

Weitere unglaubliche Rekorde von Messi!

Dieses Spiel gegen Österreich hob Lionel Messi auf dem Rekordgipfel noch weiter nach oben. Durch den Doppelpack in diesem Spiel:

  • Leo gelang es, sein 18. Tor in der Geschichte der Weltmeisterschaften zu erzielen und den absoluten Torschützenrekord zu brechen.

  • Der erfahrene Stürmer steigerte seine Trefferquote bei der aktuellen Weltmeisterschaft auf 5 Tore insgesamt.

Wie sieht die Situation in der Turniertabelle aus?

Nach diesem siegreichen Lauf steigerte die argentinische Nationalmannschaft ihre Punktzahl auf 6 und sicherte sich das Ticket für die Play-offs, ohne das Ende der Gruppenphase abzuwarten.

Die unterlegene österreichische Nationalmannschaft hat 3 Punkte. Nun müssen sie im letzten Spieltag gegen die algerische Nationalmannschaft alles geben, um ihre Chance auf den Aufstieg in die nächste Runde zu wahren.

WM 2026. 2. Runde Argentinien — Österreich 2:0

⚽️ Tore: Lionel Messi, 39', 90+5'

Lionel MessiArgentinienÖsterreichLionel ScaloniAlgerien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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