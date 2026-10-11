Verfolgen Sie das Spiel zwischen Liverpool und Manchester City mit uns

In der Premier League Die Vorbereitungen auf das Duell zwischen Liverpool und Manchester Citynähert sich dem Ende. Die Startaufstellungen beider Teams wurden bekannt gegeben. Beide Trainer haben sich für eine 4-2-3-1-Formation entschieden. Es wird erwartet, dass die Aktionen der Stürmer und der Kampf im Mittelfeld entscheidend für den Ausgang der Partie sein werden.

Alisson Becker hütet das Tor von Liverpool. In der Abwehr spielen Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk und Milos Kerkez. Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister agieren im defensiven Mittelfeld. Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz und Mohamed Salah unterstützen den Angriff. Alexander Isak läuft als zentraler Stürmer auf.

In der Startelf von Manchester City stehen Gianluigi Donnarumma, Nathan Aké, Rúben Dias, Joško Gvardiol und Matheus Nunes. Rodri und Bernardo Silva bilden die Zentrale. Jérémy Doku, Phil Foden und Savinho besetzen die offensiven Außenpositionen. Erling Haaland agiert als Sturmspitze.

Auch die Spieler auf der Bank könnten den Spielverlauf beeinflussen. Bei Liverpool stehen Joe Gomez, Wataru Endo, Federico Chiesa, Konstantinos Tsimikas und Jeremie Frimpong bereit. Bei Manchester City könnten Spieler wie Mateo Kovačić und Vitor Reis im Laufe der Partie eingreifen.

Nun bleibt abzuwarten, wie sich die Teams auf dem Platz schlagen. Liverpool wird versuchen, Angriffe über Salah und Wirtz zu initiieren, während Manchester City darauf fokussiert ist, Torchancen für Haaland zu kreieren.

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