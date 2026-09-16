Das Fußballturnier der Asienspiele, das auf den grünen Feldern Japans, dem Land der aufgehenden Sonne, begonnen hat, setzt sich mit intensiven, unerwarteten und echten Pokaldramen fort. In den Eröffnungsspielen des Wettbewerbs wurde die Begegnung mit Beteiligung unseres regionalen Vertreters, der kirgisischen Nationalmannschaft, zum aufregendsten und dramatischsten Duell des Tages. Unsere Nachbarn, die in der Gruppe A gegen Thailand antraten, führten dank präziser Treffer von Iskandarbekov und Balbakov bereits mit 2:0. Doch die Thailänder zeigten in der zweiten Halbzeit ein beispielloses Comeback, erzielten drei Tore in Folge und ließen die jungen Kirgisen mit einer 3:2-Niederlage zurück.

In derselben Gruppe feierte die japanische Heimmannschaft einen souveränen 2:0-Sieg gegen Hongkong. In Gruppe B starteten die kontinentalen Schwergewichte Iran und China mit wichtigen drei Punkten in das Turnier. Wie konnte Kirgisistan einen Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand geben, konnten Japan und Iran beweisen, dass sie die Hauptfavoriten auf den Titel sind, und welche Schlüsse lassen sich aus der ersten Runde der Asienspiele über das Kräfteverhältnis ziehen?

Das Drama in Gruppe A: Kirgisistans schmerzhaftes Comeback und Japans Dominanz

Die heißesten Ergebnisse der Spiele vom 16. September:

Thailand — Kirgisistan (3:2): In der 23. Minute brachte Iskandarbekov und zu Beginn der zweiten Halbzeit in der 47. Minute Balbakov das Team mit 2:0 in Führung und waren dem Sieg sehr nahe; doch Thailand drehte die Situation um 180 Grad durch ein Tor von Mamah (56) sowie einen Doppelpack von Wongsa (69, 73);

Japan — Hongkong (2:0): Die Gastgeber des Turniers übernahmen von den ersten Minuten an die volle Initiative und wurden durch Tore von Ishi (37) und Nagano (89) Tabellenführer ihrer Gruppe;

Die Situation in der Gruppe: Thailand und Japan teilen sich mit jeweils 3 Punkten die Tabellenspitze, während Kirgisistan nach der schmerzhaften Niederlage in den kommenden Runden gezwungen ist, nur noch auf Sieg zu spielen.

Der Kampf in Gruppe B: Iran demütigt die VAE, China besiegt Nordkorea

Die entscheidenden Duelle im zweiten Quartett der Gruppenphase:

VAE — Iran (1:3): In der zweiten Halbzeit sorgten Shahrobodi (49), ein Eigentor von Al Marzouqi (53) und ein Tor von Mazraye (88) für eine deutliche Führung der Perser; auf Seiten der Emirate konnte nur Hant (57) den Spielstand verkürzen;

China — Nordkorea (2:1): Nachdem China durch ein Tor von Kuk in der 27. Minute in Rückstand geraten war, zeigte das Team Kampfgeist und erzielte durch Treffer von Zhang (44) und Wu (68) einen intensiven Sieg;

Die Führung von Iran und China: Beide Top-Teams haben jeweils 3 Punkte gesammelt und einen wichtigen Schritt in Richtung Play-offs gemacht.

Fazit der 1. Runde: Die Asienspiele heizen den Pokalkampf an

Expertenanalysieren den Turnierstart:

Verlust der Konzentration: Dass Kirgisistan nach einer 2:0-Führung verlor, zeigte deutlich, dass es den jungen Spielern an Erfahrung fehlte, das Ergebnis zu halten, und dass die körperliche Fitness in den letzten 30 Minuten nachließ;

Japans Favoritenrolle: Die Japaner, die auf heimischem Boden agieren, senden mit einem ruhigen und taktisch perfekten Fußball eine Warnung an ihre Konkurrenten;

Spannung in der nächsten Phase: Da die Punktedifferenzen in allen Gruppen sehr gering sind, werden die kommenden Spiele der 2. und 3. Runde zu echten Überlebenskämpfen.

Diese Asienspiele in Japan entwickeln sich zu einem einzigartigen Wettbewerb, bei dem in jeder Minute Sensationen und dramatische Ereignisse stattfinden können.

Glauben Sie, dass die Niederlage von Kirgisistan nach einer 2:0-Führung ein Fehler des Trainers war oder lag es an der Selbstgefälligkeit der Spieler? Welches dieser Teams halten Sie für am würdigsten, die Goldmedaille bei den Asienspielen zu gewinnen? Hinterlassen Sie Ihre analytischen Kommentare und teilen Sie diese Zusammenfassung der spannenden Spiele des Kontinentalfußballs mit allen Fußballfans und Ihren Freunden!