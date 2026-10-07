Usbekistan klettert in der FIFA-Weltrangliste um einen Platz

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Usbekistan klettert in der FIFA-Weltrangliste um einen Platz

Die FIFA hat die neueste Weltrangliste der Nationalmannschaften veröffentlicht. Nach den internationalen Spielen im Herbst ist die usbekische Nationalmannschaft um einen Platz auf Rang 59 der Weltrangliste geklettert.

Mit diesem Ergebnis liegt Usbekistan unter den asiatischen Nationalmannschaften auf dem sechsten Platz.

In der Weltrangliste blieben die ersten vier Plätze unverändert. Spanien hält weiterhin den ersten Platz, gefolgt von Argentinien, Frankreich und England.

Portugal verbesserte sich um zwei Plätze, stieg in die Top 5 auf und belegt nun den 5. Rang. Brasilien fiel um einen Platz auf Rang 6 zurück. Marokko rutschte ebenfalls um einen Platz ab und belegt nun Rang 7.

Die Top 10 werden von Belgien, den Niederlanden und Mexiko komplettiert.

Die Top 10 der FIFA-Weltrangliste:

• Spanien
• Argentinien
• Frankreich
• England
• Portugal
• Brasilien
• Marokko
• Belgien
• Niederlande
• Mexiko

Unter den asiatischen Nationalmannschaften erzielt Japan das beste Ergebnis. Japan wird in der Weltrangliste auf Platz 17 geführt.

Der Iran liegt auf Platz 23, Australien auf 26, Südkorea auf 32, Saudi-Arabien belegt Platz 55. Usbekistan befindet sich auf Rang 59.

Die Top 10 Asiens:

• Japan, 17. Platz
• Iran, 23. Platz
• Australien, 26. Platz
• Südkorea, 32. Platz
Saudi-Arabien, 55. Platz
• Usbekistan, 59. Platz
• Katar, 60. Platz
• Irak, 63. Platz
• VAE, 65. Platz
• Jordanien, 72. Platz

FIFA-WeltranglisteUsbekische NationalmannschaftJapanPortugalFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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