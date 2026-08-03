Nasaf besiegt OKMK in Olmaliq und verschärft den Kampf in der Tabelle

Am 15. Spieltag der Super League feierte Nasaf einen wichtigen Auswärtssieg. Die Mannschaft aus Qarshi besiegte OKMK mit 2:1, erhöhte ihr Punktekonto auf 24 und kletterte auf Rang sechs.

Bobur Abduxoliqovs frühes Tor veränderte den Spielverlauf, während Sharof Muhitdinov die Führung in der zweiten Halbzeit ausbaute. Die Gastgeber brachten durch Avazbek O‘lmasaliyevs Anschlusstreffer die Spannung zurück, doch die Dragons verteidigten den Vorsprung in der Schlussphase.

Abduxoliqov brauchte nur acht Minuten

Das Spiel in Olmaliq begann für Nasaf nahezu perfekt. Bobur Abduxoliqov traf in der achten Minute und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung.

Nach dem frühen Gegentor musste OKMK mehr Spieler nach vorne schicken, um den Ausgleich zu erzielen. Nasaf bewahrte defensive Ordnung und versuchte, freie Räume zu nutzen.

Abduxoliqovs Torjägerform ist kein Zufall. Im Juli gegen Bunyodkor hatte er in einer mit 3:1 beendeten Partie ebenfalls zweimal getroffen.

Muhitdinov baute die Führung auf zwei Tore aus

Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für Nasaf. Obwohl OKMK nach der Pause den Druck erhöhte, erzielten die Gäste das nächste Tor.

In der 61. Minute stellte Sharof Muhitdinov auf 0:2. Damit konnte Nasaf die Partie in einem deutlich komfortableren Szenario fortsetzen.

Muhitdinov überzeugte in dieser Saison auch in Pokalspielen und traf gegen Havoqand und Sho‘rtan.

O‘lmasaliyev brachte die Spannung zurück

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab OKMK nicht auf. In der 70. Minute erzielte Avazbek O‘lmasaliyev das einzige Tor der Gastgeber und verkürzte auf 1:2.

Der Klub aus Olmaliq versuchte, den Druck auf der Suche nach dem Ausgleich zu erhöhen. Doch Nasafs Abwehr um Abduvohid Ne’matov hielt in den entscheidenden Momenten stand.

Tore des Spiels:

Minute Spieler Spielstand 8 Bobur Abduxoliqov 0:1 61 Sharof Muhitdinov 0:2 70 Avazbek O‘lmasaliyev 1:2

Sieg bringt Nasaf näher an die Spitzengruppe

Nach den drei Punkten in Olmaliq kommt das Team von Ro‘ziqul Berdiyev nun auf 24 Punkte. Nasaf kletterte auf Rang sechs und bleibt im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

OKMK liegt mit 25 Punkten auf Rang vier. Der Abstand zwischen den beiden Teams beträgt damit nur noch einen Punkt.

Mannschaft Punkte Platz OKMK 25 4 Nasaf 24 6

Die Begegnung zwischen OKMK und Nasaf am 15. Spieltag war für den 3. August angesetzt.

Berdiyevs Team fand zum richtigen Zeitpunkt den Rhythmus

Nasaf begann im Juli, seine Ergebnisse zu verbessern. Das Team gewann bei Bunyodkor mit 3:1 und spielte anschließend gegen Mash’al unentschieden.

Gegen OKMK zeigte die Mannschaft aus Qarshi zwei wichtige Eigenschaften:

eine frühe Chance zu nutzen;

das Ergebnis zu verteidigen, als der Druck des Gegners zunahm.

Vor allem die Tore von Abduxoliqov und Muhitdinov zeigten, dass verschiedene Spieler in der Offensive für Gefahr sorgen können.

Nasafs Startelf

Ro‘ziqul Berdiyev begann die Partie mit folgender Aufstellung:

Abduvohid Ne’matov, Alibek Davronov, G‘olib G‘aybullayev, Sardor Bahromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abduxoliqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov und Quvonchbek Xushvaqtov.

Abbos G‘ulomov, Bekjon Rahmatov, Diyorbek Abdunazarov, Yashnarbek Berdirahmonov und Akrom Komilov kamen in der zweiten Halbzeit zum Einsatz.

Bei OKMK spielten Javohir Ilyosov, Giorgi Papava, Avazbek O‘lmasaliyev, Dilshod Ahmadaliyev, Abubakr Rizo Turdialiyev, Aziz Xolmurodov, Asadbek Sobirjonov, Nodir Abdurazzoqov, Saidafzalxon Ahrorov, Abror Karimov und Siyavash Haqnazariy.

Ein Sieg veränderte die Tabellensituation

Mit einem Heimsieg hätte sich OKMK vier Punkte von Nasaf absetzen können. Doch der 2:1-Erfolg der Mannschaft aus Qarshi machte den Wettbewerb in der Spitzengruppe noch enger.

Nasaf liegt nun nur noch einen Punkt hinter Rang vier. In der zweiten Saisonhälfte kann jeder Spieltag Veränderungen um mehrere Plätze in der Tabelle bringen.

In Olmaliq machte Nasafs effiziente Chancenverwertung den entscheidenden Unterschied: Die Gäste erzielten in wichtigen Momenten zwei Tore und nahmen trotz des späten Drucks der Gastgeber drei Punkte mit nach Qarshi.

Glaubt ihr, dass Nasaf bis zum Saisonende ebenfalls ins Rennen um den Meistertitel einsteigen kann? Hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren und teilt den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Fußballfans!