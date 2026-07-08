Nachdem der FC Arsenal endlich den lang ersehnten Titel in der Premier League gewonnen hat, bewerten Experten und Fans die Zukunftschancen des Vereins sehr positiv. Unter der Leitung von Trainer Mikel Arteta steht die Mannschaft nicht nur vor einem einmaligen Erfolg, sondern ist drauf und dran, eine neue Ära in Nordlondon zu begründen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der ehemalige Mittelfeldspieler des Vereins, Stefan Schwarz, betonte in einem Interview mit GOAL, dass Mikel Arteta die Leistungen des legendären Arsène Wenger übertreffen könnte. Während seiner 22-jährigen Amtszeit gewann Wenger dreimal die englische Meisterschaft mit Arsenal. Schwarz glaubt, dass Arteta das Potenzial hat, diese Marke auf vier zu erhöhen.

„Der schwierigste Teil war immer, den ersten Schritt zu machen“, sagt Schwarz. Seiner Meinung nach verändert der Gewinn der Meisterschaft, nachdem das Team drei Saisons in Folge nur den zweiten Platz belegt hatte, die Mentalität der Spieler grundlegend. Jetzt weiß die Mannschaft, wie man unter Druck gewinnt und in schwierigen Spielen Ergebnisse erzielt.

Fundament einer neuen Dynastie

Der Kader von Arsenal ist derzeit mit Stars wie Declan Rice, Bukayo Saka und Gabriel Magalhães besetzt. Da der Verein in jedem Transferfenster nachlegt, gilt er nicht nur als Anwärter auf den nationalen Titel, sondern auch auf den Sieg in der Champions League. Dies gibt Arteta die Möglichkeit, die Erfolge der Wenger-Ära zu wiederholen und sogar zu übertreffen.

Schwarz betonte, dass es im Titelrennen nicht nur darauf ankommt, gut zu spielen, sondern dass die Mannschaft auch „leiden“ kann und selbst an Tagen, an denen es spielerisch nicht läuft, drei Punkte holt. Arsenal hat genau diese Widerstandsfähigkeit entwickelt, die für langfristige Stabilität sorgt.

Die Mannschaft unter der Leitung von Mikel Arteta erinnert mit ihrem Stil und ihrer Philosophie an die „Invincibles“-Ära der Saison 2003/04. Die Wettbewerbsfähigkeit des modernen Fußballs und die Präsenz von Giganten wie Manchester City erfordern jedoch noch mehr harte Arbeit und strategisches Geschick von Arteta.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Arsenal derzeit eine seiner goldenen Ären erlebt. Wenn Arteta den Kader weiter so aufbaut, hat er die Chance, nicht nur Wengers Rekorde, sondern viele weitere Bestmarken in der Geschichte des englischen Fußballs zu brechen.