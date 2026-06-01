Samsung veröffentlicht One UI 8.5 Update für Galaxy A34, A54 und M36 Modelle

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Samsung veröffentlicht One UI 8.5 Update für Galaxy A34, A54 und M36 Modelle

Samsung weitet die Verteilung der finalen Version der One UI 8.5 Benutzeroberfläche für Mittelklasse-Smartphones aus. Heute wurde das Update für das Galaxy A34 veröffentlicht — die Software mit der Build-Nummer A346NKSUEFZE6 ist offiziell in Südkorea erschienen. Dies berichtet Ixbt.com .

Zudem wurde die Version One UI 8.5 für die Smartphones Galaxy M36 (auf dem koreanischen Markt als Galaxy Jump 4 bekannt) und Galaxy A54 (Galaxy Quantum 4) freigegeben. Das Update für das Galaxy M36 ist etwa 3 GB groß und enthält den Sicherheitspatch vom Mai 2026.

Gleichzeitig hat Samsung die geografische Verfügbarkeit des Updates für die neueren Modelle Galaxy A55 und Galaxy A35 erweitert. One UI 8.5 ist nun für Nutzer in Indien verfügbar und wird in Kürze auch in weiteren Ländern ausgerollt.

Zu den Hauptmerkmalen der One UI 8.5 Oberfläche gehören ein neues Design mit verbesserter Transparenz und Blur-Effekten, ein vollständig anpassbares Schnelleinstellungsfeld sowie zusätzliche Schriftarten für die Uhr auf dem Sperrbildschirm. Darüber hinaus hat Samsung neue Hintergrundbilder, eine verbesserte Wetter-App und erweiterte Uhr-Funktionen hinzugefügt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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