Yandex startet kostenlosen Kurs zu Cybersicherheit im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Die Bildungsplattform Yandex Praktikum hat einen neuen kostenlosen Kurs gestartet, der sich dem Schutz vor Betrug durch Künstliche Intelligenz widmet. Das Programm ist für alle Interessierten offen und richtet sich an diejenigen, die lernen möchten, digitale Bedrohungen, insbesondere Deepfakes, zu erkennen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Kurs bietet detaillierte Informationen darüber, wie Kriminelle generative neuronale Netze nutzen, um gefälschte Videos, Bilder und Audioaufnahmen zu erstellen, um Menschen zu täuschen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf praktischen Schutzmaßnahmen: von der richtigen Konfiguration persönlicher Konten bis hin zur Nutzung von KI-Systemen in Unternehmen zur Abwehr von Cyberangriffen.

Das Lehrprogramm behandelt auch Technologien, die helfen, Spam zu blockieren, Phishing-Seiten zu identifizieren und verdächtige Aktivitäten zu überwachen. Der Kurs besteht aus vier Modulen, für deren Bearbeitung jeweils etwa eine Stunde benötigt wird. Das Programm enthält Videolektionen mit Alexander Kaleda, dem Chief Information Security Officer des Unternehmens.

Auf der Plattform Yandex Praktikum gibt es zudem KI-Assistenten, die komplexe Begriffe erklären und Zusammenfassungen der Lektionen erstellen. Am Ende des Kurses absolvieren die Teilnehmer einen Test, um ihr Wissen zu überprüfen, und erhalten eine spezielle Checkliste für digitale Sicherheit. Die Lektionen sind auch auf der Plattform Prompthub verfügbar.