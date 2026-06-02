Startup Impulse Space sammelt 500 Millionen Dollar für die Einstellung von Ingenieuren

Impulse Space, ein von dem legendären SpaceX-Triebwerksexperten Tom Mueller gegründetes Startup, hat den Abschluss einer Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die von 137 Ventures und BANNER VC angeführte Runde umfasste auch namhafte Investoren wie Founders Fund, Lux Capital und Linse Capital. Die Mittel sollen dazu dienen, das Unternehmen um bis zu 200 neue Mitarbeiter zu erweitern. Dies berichtet Techcrunch.com .

Impulse Space ist auf Mobilitätstechnologien im Weltraum spezialisiert und arbeitet derzeit an der Mira-Plattform für die U.S. Space Force sowie am Helios-Gerät für die schnelle Lieferung von Satelliten in hohe Umlaufbahnen. In einem Interview mit TechCrunch betonte Firmenpräsident Eric Romo, dass das neue Kapital dazu beitragen werde, die Fertigungs- und Testprozesse für Raumfahrthardware zu beschleunigen.

Obwohl viele Technologieunternehmen heute auf künstliche Intelligenz setzen, priorisiert Impulse Space den menschlichen Faktor bei technischen Fragestellungen. Laut Romo haben Softwareteams begonnen, KI-Tools zu nutzen, doch Deep-Learning-Modelle seien bei der Entwicklung komplexer Hardware noch nicht ausgereift genug. Er ist der Ansicht, dass es zwar im Internet viele Texte und Codes zum Training von LLM-Modellen gibt, es jedoch an vertraulichen Konstruktionszeichnungen und technischen Daten mangelt.

Das Unternehmen hat sich von der Triebwerksentwicklung zur Herstellung kompletter Raumfahrzeuge weiterentwickelt. Dies erfordert mehr Experten für Konstruktion und Flugcomputer. Daher erweitert Impulse Space seine Büros und sucht neue Mitarbeiter in Luft- und Raumfahrtzentren wie Colorado. Das Unternehmen plant, seine nächste Mira-Mission bis Ende des Jahres zu starten.