Startup Impulse Space sammelt 500 Millionen Dollar für die Einstellung von Ingenieuren

·61·Technologie
Startup Impulse Space sammelt 500 Millionen Dollar für die Einstellung von Ingenieuren

Impulse Space, ein von dem legendären SpaceX-Triebwerksexperten Tom Mueller gegründetes Startup, hat den Abschluss einer Series-D-Finanzierungsrunde in Höhe von 500 Millionen Dollar bekannt gegeben. Die von 137 Ventures und BANNER VC angeführte Runde umfasste auch namhafte Investoren wie Founders Fund, Lux Capital und Linse Capital. Die Mittel sollen dazu dienen, das Unternehmen um bis zu 200 neue Mitarbeiter zu erweitern. Dies berichtet Techcrunch.com .

Impulse Space ist auf Mobilitätstechnologien im Weltraum spezialisiert und arbeitet derzeit an der Mira-Plattform für die U.S. Space Force sowie am Helios-Gerät für die schnelle Lieferung von Satelliten in hohe Umlaufbahnen. In einem Interview mit TechCrunch betonte Firmenpräsident Eric Romo, dass das neue Kapital dazu beitragen werde, die Fertigungs- und Testprozesse für Raumfahrthardware zu beschleunigen.

Obwohl viele Technologieunternehmen heute auf künstliche Intelligenz setzen, priorisiert Impulse Space den menschlichen Faktor bei technischen Fragestellungen. Laut Romo haben Softwareteams begonnen, KI-Tools zu nutzen, doch Deep-Learning-Modelle seien bei der Entwicklung komplexer Hardware noch nicht ausgereift genug. Er ist der Ansicht, dass es zwar im Internet viele Texte und Codes zum Training von LLM-Modellen gibt, es jedoch an vertraulichen Konstruktionszeichnungen und technischen Daten mangelt.

Das Unternehmen hat sich von der Triebwerksentwicklung zur Herstellung kompletter Raumfahrzeuge weiterentwickelt. Dies erfordert mehr Experten für Konstruktion und Flugcomputer. Daher erweitert Impulse Space seine Büros und sucht neue Mitarbeiter in Luft- und Raumfahrtzentren wie Colorado. Das Unternehmen plant, seine nächste Mira-Mission bis Ende des Jahres zu starten.

Impulse SpaceSpaceXWeltraumKünstliche IntelligenzStartup
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53Xiaomi 18 Pro: 6,4-Zoll-Display, 7000-mAh-Akku und 200-MP-KamerasHeute, 07:24Apple Pay Alternative: VTB führt kontaktlose Zahlungen per iPhone einHeute, 07:24MS-21 und SJ-100 werden mit Wi-Fi und Multimedia-Systemen ausgestattetHeute, 06:55Weltraumkommunikation: Langstreckensysteme in Russland verbessertHeute, 06:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram