VPN-Beschränkungen in Russland behindern die Arbeit von Entwicklern

·40·Technologie
VPN-Beschränkungen in Russland behindern die Arbeit von Entwicklern

Die Einschränkung des VPN-Verkehrs in Russland führt zu ernsthaften Schwierigkeiten für IT-Unternehmen, die mit Open-Source-Software und internationalen Plattformen arbeiten. Branchenvertretern zufolge betreffen die Probleme nicht nur einzelne Dienste, sondern die gesamte Entwicklungsinfrastruktur. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit kommt es zu Störungen bei Code-Repositories, offenen Bibliotheken, Cloud-Umgebungen und Versionsverwaltungssystemen, die Entwickler täglich nutzen. Aufgrund der Beschränkungen häufen sich Verbindungsabbrüche, verlangsamte Datendownloads und Fehler bei der Codesynchronisierung.

Infolgedessen dauern Prozesse, die früher in wenigen Minuten automatisch erledigt wurden, nun Stunden und erfordern manuelle Eingriffe durch Spezialisten. Besonders betroffen sind Unternehmen, deren Produkte zu 50–90 Prozent auf Open-Source-Lösungen basieren.

Experten warnen zudem vor Risiken für die Informationssicherheit. In vielen Organisationen wird VPN nicht nur für den Zugriff auf externe Dienste, sondern auch für die sichere Anbindung von Mitarbeitern an die Unternehmensinfrastruktur genutzt. Störungen in diesen Kanälen erschweren die Fernarbeit und erhöhen die Belastung der IT-Dienste.

RusslandVPNIT-TechnologienOpen SourceProgrammierung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nubia Z80 Ultra zum besten Android-Smartphone im AnTuTu-Ranking gekürtHeute, 09:00Rocket Lab präsentiert Archimedes-Triebwerke für neue Neutron-RaketeHeute, 08:54Websites können jetzt KI-Ergebnisse verfolgenHeute, 08:26ChatGPT wird zur schnellsten App mit 1 Milliarde Nutzern in der GeschichteHeute, 08:26Massive Mobile-Internetausfälle in Sankt Petersburg gemeldetHeute, 07:59Magnetstürme können Navigationsgenauigkeit um bis zu 50 % verringernHeute, 07:53
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
So deaktivieren Sie die neue Instants-Funktion auf Instagram