VPN-Beschränkungen in Russland behindern die Arbeit von Entwicklern

Die Einschränkung des VPN-Verkehrs in Russland führt zu ernsthaften Schwierigkeiten für IT-Unternehmen, die mit Open-Source-Software und internationalen Plattformen arbeiten. Branchenvertretern zufolge betreffen die Probleme nicht nur einzelne Dienste, sondern die gesamte Entwicklungsinfrastruktur. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit kommt es zu Störungen bei Code-Repositories, offenen Bibliotheken, Cloud-Umgebungen und Versionsverwaltungssystemen, die Entwickler täglich nutzen. Aufgrund der Beschränkungen häufen sich Verbindungsabbrüche, verlangsamte Datendownloads und Fehler bei der Codesynchronisierung.

Infolgedessen dauern Prozesse, die früher in wenigen Minuten automatisch erledigt wurden, nun Stunden und erfordern manuelle Eingriffe durch Spezialisten. Besonders betroffen sind Unternehmen, deren Produkte zu 50–90 Prozent auf Open-Source-Lösungen basieren.

Experten warnen zudem vor Risiken für die Informationssicherheit. In vielen Organisationen wird VPN nicht nur für den Zugriff auf externe Dienste, sondern auch für die sichere Anbindung von Mitarbeitern an die Unternehmensinfrastruktur genutzt. Störungen in diesen Kanälen erschweren die Fernarbeit und erhöhen die Belastung der IT-Dienste.