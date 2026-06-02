Blue Origin will New Glenn-Flüge nach Explosion wieder aufnehmen

Trotz einer heftigen Explosion in der vergangenen Woche plant Blue Origin, die New Glenn-Rakete 2026 wieder starten zu lassen. CEO Dave Limp erklärte am Montag, dass die Infrastruktur der Startrampe in Cape Canaveral, Florida, nach dem Unfall in einem besseren Zustand sei als erwartet. Dies berichtet Techcrunch.com .

Laut Limp wurden ein weiterer New Glenn-Booster und drei Oberstufen, die sich in der Anlage befanden, nicht beschädigt. „Wir werden noch vor Jahresende wieder fliegen“, betonte er. Dies ist ein sehr ehrgeiziger Zeitplan für eine Rückkehr zum Flugbetrieb nach dem größten und öffentlichsten Misserfolg in der Geschichte des Unternehmens.

Experten der Raumfahrtindustrie hatten prognostiziert, dass Blue Origin die Flüge erst 2027 wieder aufnehmen könne, da das Unternehmen derzeit nur über eine Startrampe für die New Glenn verfügt. Blue Origin hat die Ursachen der Explosion noch nicht bekannt gegeben. Auch die NASA verlässt sich für ihre Artemis-Mondmissionen auf diese Rakete.

Das von Jeff Bezos gegründete Unternehmen hatte im Januar die Weltraumtourismusflüge mit der kleineren New Shepard-Rakete für mindestens zwei Jahre ausgesetzt, um sich auf dieses Programm zu konzentrieren. New Glenn startete erstmals im Januar 2025; damals erreichte die Oberstufe den Orbit, doch der Booster explodierte bei der Rückkehr zur Erde.

Bei der Rückkehr zum Flugbetrieb wird das Unternehmen die Methode zum Transport und zur Aufrichtung der Raketen an der Startrampe ändern. Zuvor nutzte Blue Origin einen „Transporter-Erector“ für beide Aufgaben. Dave Limp machte keine Angaben zur neuen Lösung, bestätigte jedoch, dass die Pläne zum Start von Amazon-Satelliten bestehen bleiben.