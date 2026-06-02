Il-114-300 Flugzeuge ersetzen ab 2026 die alten An-24 und An-26

Nach Angaben der Vereinigten Flugzeugbau-Gesellschaft (UAC) beginnt die Serienproduktion der neuen russischen Regionalpassagiermaschine Il-114-300 im Jahr 2026. Konzernchef Vadim Badexa kündigte an, je nach Nachfrage jährlich 6 bis 12 Flugzeuge produzieren zu wollen. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit bewerben sich mehrere Regionen um den Erwerb der ersten Charge dieser Flugzeuge. Ersten Informationen zufolge soll die erste Il-114-300 an die Region Archangelsk ausgeliefert werden. UAC-Vertreter betonen, dass die Kapazitäten ausreichen, um die inländische Nachfrage vollständig zu decken.

Die Il-114-300 ist eine tiefgreifend modernisierte Version der Il-114, die für Inlands- und Regionalstrecken konzipiert ist. Der Flieger kann 68 Passagiere befördern und bei maximaler Zuladung eine Reichweite von 1400 km erzielen. Sein Hauptvorteil ist die Fähigkeit, von kleinen, kurzen und sogar unbefestigten Start- und Landebahnen aus zu operieren.

Das neue Flugzeug soll die veralteten An-24 und An-26 sowie ausländische Modelle wie die ATR-72 und Bombardier Dash 8 ersetzen. Das Flugzeug ist vollständig mit russischen Systemen ausgestattet, einschließlich der TV7-117ST-01 Turboprop-Triebwerke, und ist für den Einsatz unter arktischen Bedingungen angepasst.