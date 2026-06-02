Zurück ins Jahr 2021: GeForce RTX 3060 wieder im Verkauf

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Zurück ins Jahr 2021: GeForce RTX 3060 wieder im Verkauf

Colorful hat die Auslieferung von GeForce RTX 3060 12GB Grafikkarten auf dem chinesischen Markt wieder aufgenommen. Laut Board Channels Forums ist das Modell Colorful Battle Axe GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 wieder in den Regalen erschienen. Die Liefermengen sind derzeit auf einige Dutzend Karten pro Region begrenzt, aber das Unternehmen plant, ein wöchentliches Liefersystem einzuführen. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Großhandelspreis für diese Grafikkarte liegt bei 2.200 Yuan (ca. 325 $). Im offiziellen Colorful-Shop wird sie für 2.349 Yuan oder etwa 347 $ verkauft. Interessanterweise liegt dieser Preis sogar über dem Einführungspreis von vor fünf Jahren. Auf der Produktseite wird angegeben, dass die Bestellungen ab dieser Woche versandt werden und die Besitzer bis zum 5. Juni erreichen.

Die Rückkehr der RTX 3060 12GB auf den Markt bestätigt Gerüchte, dass NVIDIA die Produktion dieser GPUs wieder aufnimmt. Neue Chargen von Marken wie ASUS, MSI und Galax werden in Kürze erwartet. Zur Erinnerung: Die GeForce RTX 3060 12GB kam erstmals 2021 mit einer Preisempfehlung von 329 $ auf den Markt und wurde zur beliebtesten Grafikkarte unter Steam-Nutzern.

Informationen aus den Board Channels Forums stammen in der Regel von Mitarbeitern der Grafikkartenhersteller und Systemintegratoren, weshalb Leaks aus dieser Quelle oft zutreffend sind. Zudem hat AMD gestern offiziell die Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition vorgestellt.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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