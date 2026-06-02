Urent-Scooter jetzt auf den Plattformen SDEK und SwiftDrive verfügbar

Der Kicksharing-Dienst Urent hat seine Funktionalität durch die Integration mit neuen digitalen Plattformen erweitert. Ab sofort werden die Standorte der Scooter auf den Karten in der mobilen App des Logistikbetreibers SDEK angezeigt. Dies ermöglicht es Nutzern, komplexe Routen zu planen, die Paketzustellung und Fahrten mit dem E-Scooter kombinieren. Dies berichtet Ixbt.com berichtete darüber.

Um die Miete zu starten, leitet die App den Nutzer automatisch zum Urent-Dienst weiter. Diese Annehmlichkeit dient dazu, die Fortbewegung in der Stadt und die Nutzung von Kurierdiensten weiter zu optimieren.

Darüber hinaus haben Firmenkunden nun die Möglichkeit, Scooter über die SwiftDrive-Plattform zu nutzen. Diese Funktion ermöglicht es Unternehmen, alle Arten von Geschäftsreisen, vom Taxi bis zur Scootermiete, zentral unter einem einzigen Vertrag zu verwalten.

Der Pressedienst von Urent betonte, dass die Schaffung von Komfort für die Nutzer die oberste Priorität sei. Kunden können Scooter über gewohnte Dienste finden und die optimalsten Routen durch die Stadt planen.