Neue Funktion „React with Video“ im sozialen Netzwerk X gestartet

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Neue Funktion „React with Video“ im sozialen Netzwerk X gestartet

Das soziale Netzwerk X, das Elon Musk gehört, hat eine neue Funktion namens „React with Video“ eingeführt, um die Interaktionsmöglichkeiten auf der Plattform zu erweitern. Diese Neuerung wird als Alternative zum Repost-Button betrachtet. Nutzer können nun nicht mehr nur Beiträge teilen oder per Quote Post kommentieren, sondern auch Video-Reaktionen hinterlassen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die neue Funktion richtet sich vor allem an Content Creator, die ihre persönliche Marke durch Reaktionen auf die Inhalte anderer ausbauen können. Nikita Bier, Leiter der Produktabteilung bei X, betonte, dass Kommentare eine der wichtigsten Säulen des sozialen Netzwerks seien und es manchmal am effektivsten sei, Gedanken per Video zu vermitteln.

Derzeit ist „React with Video“ für iOS-Geräte verfügbar, aber das Unternehmen verspricht, die Funktion bald auch für Android und Webversionen bereitzustellen. Nutzer können bei der Videoaufnahme Modi wie „Green Screen“ oder „Split Screen“ verwenden. Dies ermöglicht eine engere Bindung zum Publikum durch Mimik und Tonfall.

In den letzten Monaten hat die X-Plattform eine Reihe von Änderungen für Creator umgesetzt. Dazu gehören die Einführung von „Paid Partnership“-Labels und die Aktualisierung des Creator Subscriptions-Systems. Zudem verstärkte das Unternehmen im April den Kampf gegen minderwertige Clickbait-Inhalte durch Kürzungen der Zahlungen an entsprechende Accounts.

Daten zufolge wächst die Nutzerzahl von X stetig. Berichten von SpaceX zufolge erreichte die Plattform im März 2026 550 Millionen Nutzer, was einen deutlichen Anstieg gegenüber den 520 Millionen im Dezember 2025 darstellt.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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