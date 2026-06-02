Anthropic führt sein Claude Mythos Modell in über 15 Ländern ein

Anthropic erweitert die Project Glasswing-Initiative, die darauf abzielt, kritische Software-Schwachstellen mithilfe künstlicher Intelligenz zu identifizieren und zu beheben. Laut einer Erklärung vom Dienstag haben sich fast 150 neue Organisationen aus über 15 Ländern dem Projekt angeschlossen. Diese Nachricht folgt auf Berichte, wonach Anthropic nach einer Investitionsrunde von 65 Milliarden US-Dollar vertraulich einen Börsengang mit einer Bewertung von 1 Billion US-Dollar beantragt hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Im Zentrum von Project Glasswing steht das Modell Claude Mythos. Das Unternehmen bezeichnet dieses Modell als seine bisher leistungsfähigste Entwicklung, die in der Lage ist, innerhalb weniger Wochen Tausende von „Zero-Day“-Schwachstellen zu identifizieren. Anfang April gab Anthropic 50 ersten Partnern, darunter der US-Regierung, Zugriff auf die Claude Mythos Preview-Version, um ihre Codebasen auf Sicherheitslücken zu prüfen.

Heute umfasst die Liste der Organisationen, die Zugriff auf das Mythos-Modell haben, Sektoren wie Energie, Wasserversorgung, Gesundheitswesen, Kommunikation und Hardware. Anthropic betonte in einem Blogbeitrag, dass diese Partner gemeinsam haben, dass ein erfolgreicher Angriff auf ihre Codebasen katastrophale Folgen für die globale und nationale Sicherheit haben könnte.

Wie die Financial Times berichtet, umfasst die erweiterte Gruppe Organisationen aus mit den USA verbündeten Ländern wie Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Indien, Japan und Südkorea. Insbesondere das US-Unternehmen Okta, die südkoreanischen Giganten Samsung, SK Hynix und SK Telecom sowie die NATO und die EU-Cybersicherheitsagentur ENISA haben Zugriff auf das Modell erhalten.

Anthropic erwartet, dass auch andere KI-Unternehmen bald Modelle auf dem Niveau von Mythos Preview entwickeln werden, weshalb das Unternehmen die Sicherheitsmaßnahmen im Rahmen von Project Glasswing beschleunigt. Der Konkurrent OpenAI hat bereits sein auf Cybersicherheit ausgerichtetes Modell GPT-5.5-Cyber vorgestellt und es zum Testen an eine große Gruppe von Partnern verteilt.