VTB entwickelt eine spezielle KI-Plattform zur Robotersteuerung

Die VTB Bank entwickelt eine neue Plattform zur Steuerung physischer Roboter mittels künstlicher Intelligenz. Das in Zusammenarbeit mit T1 umgesetzte Projekt macht die individuelle Programmierung jeder Bewegung überflüssig und vereinfacht den Einsatz von Robotern erheblich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue System basiert auf dem Konzept digitaler KI-Agenten. Anstatt komplexe Arbeitsszenarien zu schreiben, definiert der Benutzer eine konkrete Geschäftsaufgabe, und die Plattform verteilt die Befehle selbstständig an die Roboter und überwacht deren Ausführung. Das System soll in Bereichen wie Kundenservice, Logistik, Objektschutz und Bargeldtransport eingesetzt werden.

Das Projekt wird auf der Basis eines chinesischen Kompetenzzentrums für künstliche Intelligenz entwickelt. Dieses Zentrum wurde für praktische Forschung und Tests neuer Geräte unter Beteiligung russischer und chinesischer Spezialisten gegründet. Zuvor wurde berichtet, dass die Bank im Rahmen dieser Partnerschaft an der Ersetzung von NVIDIA-Prozessoren durch chinesische Alternativlösungen arbeitet.

Experten schätzen die Kosten für die Entwicklung einer solchen Plattform auf bis zu 1 Milliarde Rubel. Die Mittel fließen nicht nur in die Softwareentwicklung, sondern auch in die Integration verschiedener Robotertypen, die Schaffung sicherer Steuerungsmechanismen und das Training von KI-Modellen für reale Umgebungen.

Bei erfolgreicher Umsetzung wird VTB eines der ersten großen Unternehmen sein, das KI-Agenten als Vermittler zwischen Geschäftsprozessen und physischen Robotern einsetzt. Dies gilt als neuer Meilenstein in der Industrierobotik und der Automatisierung von Unternehmensabläufen.