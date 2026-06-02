Die Handtasche als Cyberdeck: Eine Rebellion gegen Big Tech

Eine Bloggerin namens CC, die sich selbst als „Open-Source Bad Girl“ bezeichnet, hat ihre pinke, muschelförmige Handtasche in ein vollwertiges Cyberdeck verwandelt. Dieses Gerät ist nicht nur ein Accessoire, sondern ein leistungsstarker Computer, der mit einem Tamagotchi, einem E-Reader und persönlichen Servern verbunden ist. Obwohl CC keinen Hintergrund in Softwaretechnik hat, lernte sie, ungewöhnliche DIY-Computer auf Basis von Raspberry Pi zu bauen, und bringt dies anderen Frauen über ihren Bimbo Tech-Blog bei. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Konzept des Cyberdecks tauchte erstmals 1984 in William Gibsons Roman „Neuromancer“ auf. Als in den 2010er Jahren kleine Computer wie Raspberry Pi auf den Markt kamen, begannen Enthusiasten, ihre eigenen Geräte zu bauen. In den letzten Monaten sind künstlerische und hyper-feminine Cyberdecks, die von Frauen entworfen wurden, in den sozialen Medien populär geworden. CC kritisiert die versteckte Misogynie in der Tech-Welt und betont, dass „Elite“-Modelle immer in Schwarz oder Silber erscheinen, während Pink ignoriert wird.

Derzeit sind auf Instagram und TikTok verschiedene kreative Beispiele zu sehen: Game Boy-Konsolen aus Holz und Moos, MP3-Player in 3D-gedruckten Fossilien und sogar Mini-Computer, die in Barbie-Puppenhäusern versteckt sind. Diese Bewegung ist ein Symbol des Protests, nicht nur gegen die Ästhetik, sondern auch gegen die Uniformität und Kontrolle von Giganten wie Meta und Apple. Die Nutzer sind es leid, ihre 1000-Dollar-iPhone-Geräte nicht „jailbreaken“ zu können.

Dieser Trend ermöglicht es den Menschen, die Kontrolle über die Technologie zurückzugewinnen. Laut CC ist das Verlassen der „Black Box“ und die Fähigkeit, eigene Geräte unabhängig zu modifizieren, der Gipfel der Kreativität. Diese Bewegung zielt darauf ab, Technologie nicht nur zu konsumieren, sondern sie zu einem Werkzeug für Personalisierung und Freiheit zu machen.