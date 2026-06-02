Wie sich die KI-Strategie Europas von der des Silicon Valley unterscheidet

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Wie sich die KI-Strategie Europas von der des Silicon Valley unterscheidet

Das globale Rennen um künstliche Intelligenz (KI) wird oft als Kampf zwischen den USA und China interpretiert. Auf der VivaTech-Konferenz schlägt Europa jedoch ein völlig anderes Modell vor. Während das Silicon Valley in den letzten Jahren auf Skalierung, Geschwindigkeit und Marktbeherrschung setzte, fördert Europa ein Gegengewicht – eine Vision, die auf industrieller Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Souveränität basiert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Diskrepanz ist im letzten Jahr noch deutlicher geworden. Während amerikanische KI-Unternehmen bei der Veröffentlichung immer leistungsfähigerer Modelle in Eile sind, konzentrieren sich europäische Politiker auf Regulierung, Transparenz, Datenschutz und infrastrukturelle Unabhängigkeit. Kritiker behaupten, dieser Ansatz hemme Innovationen, während Befürworter betonen, dass Europa versucht, durch Governance und Gesetzgebung eine Vorreiterrolle einzunehmen.

Europas KI-Ambitionen werden von den Sektoren geprägt, in denen es historisch führend ist. Während der Boom im Silicon Valley hauptsächlich auf Verbraucherplattformen und grundlegenden Modellen wie ChatGPT basiert, konzentrieren sich europäische Unternehmen auf die Anwendung von KI in komplexen Systemen wie Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen und Energie. Diese Sektoren erfordern nicht nur leistungsstarke Modelle, sondern auch operative Expertise und langfristiges Vertrauen.

Anstatt direkt mit dem Silicon Valley im Verbraucherbereich zu konkurrieren, positioniert sich Europa als Zentrum für „industrielle KI“. Diese Systeme steuern Lieferketten, Verkehrsnetze und kritische Infrastrukturen. Wettbewerbe, die in Zusammenarbeit mit TechCrunch im Rahmen der VivaTech 2026 stattfinden, ermöglichen es neuen Startups, ihre Projekte auf globalen Bühnen von Paris bis San Francisco zu präsentieren.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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