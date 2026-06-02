T2-Betreiber startet VoLTE-Roaming in 48 Ländern bis 2026

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T2-Betreiber startet VoLTE-Roaming in 48 Ländern bis 2026

Der russische Mobilfunkanbieter T2 (ehemals Tele2) hat umfassende Pläne zur Erweiterung seines VoLTE-Roaming-Dienstes bekannt gegeben. Laut Unternehmensangaben strebt der Betreiber an, die geografische Abdeckung dieses Dienstes nahezu zu verdoppeln. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Derzeit steht die Möglichkeit, Sprachanrufe über LTE-Netze zu tätigen, T2-Abonnenten in 23 Ländern und 30 ausländischen Netzen zur Verfügung. Statistiken zufolge nutzen täglich etwa 70.000 Menschen diesen Dienst aktiv im Ausland.

Bis Ende 2026 plant der Betreiber, diese Liste um weitere 25 Länder zu erweitern. Die rasante Entwicklung der internationalen VoLTE-Dienste bei T2 begann im Jahr 2025, wobei innerhalb eines Jahres 18 ausländische Netze an das System angebunden wurden.

Derzeit funktioniert diese Technologie erfolgreich in den USA, Australien, China, Japan, Spanien, Deutschland und anderen beliebten Reisezielen. Die neue Expansionsphase soll den Abonnenten eine qualitativ hochwertige Verbindung während internationaler Reisen gewährleisten.

T2VoLTERoamingTechnologieTelekommunikation
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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