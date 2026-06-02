Huawei Mate 90: Das erste Smartphone, das die Grenzen des Mooreschen Gesetzes überwindet

Im Netz sind neue Informationen zum Veröffentlichungsdatum der Huawei Mate 90-Serie aufgetaucht. Laut dem chinesischen Insider Fix Focus Digital kehrt das Unternehmen nach der Stabilisierung der Produktion seiner eigenen Mobilchips zum traditionellen Zeitplan für die Smartphone-Einführung zurück. Die neuen Flaggschiffe werden deutlich früher als erwartet auf den Markt kommen. Dies berichtet Ixbt.com .

Leaks zufolge könnte die Mate 90-Serie bereits Ende September 2026 in den Regalen stehen. Dies ist deutlich früher als üblich, da die Modelle der vorherigen Generation meist erst gegen Ende November veröffentlicht wurden. Die offizielle Ankündigung wird höchstwahrscheinlich noch vor Verkaufsstart erfolgen.

Die Quelle weist darauf hin, dass die Beschleunigung des Zeitplans auf die verbesserte Situation bei den hauseigenen System-on-a-Chip-Lösungen von Huawei zurückzuführen ist. Zuvor sprach eine Führungskraft des Unternehmens, He Tingbo, über Pläne, die Leistung der Kirin 5G-Prozessoren in diesem Jahr mithilfe der neuen „Logic Folding“-Technologie zu steigern.

„Logic Folding“ ist ein von Huawei im Rahmen des Tau-Skalierungsgesetzes eingeführtes Konzept zur mehrstufigen Chip-Optimierung. Es zielt darauf ab, die physikalischen Grenzen des Mooreschen Gesetzes zu überwinden und technologische Sanktionen zu umgehen, ohne sofort auf komplexere physikalische Fertigungsprozesse umsteigen zu müssen.

Darüber hinaus wird berichtet, dass Huawei neues Zubehör für die kommende Mate 90-Serie vorbereitet, das Zoom-Aufnahmen auf das Niveau professioneller Kameras heben soll. Vor diesem Hintergrund ist das Unternehmen zu einem regelmäßigen Veröffentlichungszyklus für Smartphones zurückgekehrt. Während die Enjoy 90-Serie im März debütierte, wird die Enjoy 100-Linie mit Akkus mit hoher Kapazität bis Ende des Jahres erwartet.