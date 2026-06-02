VivaTech 2026: Wie sieht die Strategie für künstliche Intelligenz in Europa aus?

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VivaTech 2026: Wie sieht die Strategie für künstliche Intelligenz in Europa aus?

In Partnerschaft mit VivaTech 2026 beleuchtet TechCrunch die wichtigsten Diskussionen, die die Zukunft der künstlichen Intelligenz (KI) bestimmen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit präsentieren neue Startup-Gründer ihre Projekte beim Wettbewerb VivaTech Innovation of the Year. Der Gewinner erhält die Chance, live in Paris aufzutreten und sich einen Platz in der Startup Battlefield 200 Liste auf der TechCrunch Disrupt 2026 in San Francisco zu sichern. Dies berichtet Techcrunch.com

Das globale KI-Rennen wird oft als Kampf zwischen den USA und China interpretiert. Auf der VivaTech 2026 schlägt Europa jedoch ein völlig anderes Modell vor. Während das Silicon Valley auf Skalierung, Geschwindigkeit und Marktdominanz setzt, verfolgt Europa einen ausgewogenen Ansatz, der auf industrieller Wettbewerbsfähigkeit und technologischer Souveränität basiert.

Während US-Unternehmen bei der Veröffentlichung immer leistungsfähigerer Modelle eilen, konzentrieren sich europäische Politiker auf Regulierung, Transparenz, Datenschutz und Infrastrukturunabhängigkeit. Kritiker bemängeln, dass dieser Ansatz Innovationen hemme, doch Befürworter betonen, dass Europa eine Vorreiterrolle bei Governance und Ethik anstrebt.

Europas KI-Ambitionen sind eng mit den Sektoren verknüpft, in denen es historisch stark ist: Fertigung, Logistik, Gesundheitswesen, Cybersicherheit und Energieinfrastruktur. Während sich das Silicon Valley stärker auf Verbraucherplattformen konzentriert, setzt Europa auf industrielle KI, also komplexe Systeme zur Steuerung von Lieferketten und Verkehrsnetzen.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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